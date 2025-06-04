Рада приняла закон о компенсациях за неиспользованные отпуска для военнослужащих: что изменится

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о гарантировании права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков в случае увольнения со службы во время действия военного положения.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата фракции "Европейская Солидарность" Алексея Гончаренко.

За законопроект №11495, зарегистрированный 19 августа 2024 года, проголосовали 311 народных избранников.

В пояснительной записке к документу отмечается, что целью законопроекта является гарантирование права военнослужащих на выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни ежегодных основных и дополнительных отпусков, а также других видов отпусков, в том числе дополнительного социального отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения. В частности, военнослужащим, не использовавшим дни ежегодного основного, дополнительного отпуска, а также отпуска, предусмотренного для родителей детей с инвалидностью или в соответствии со статьей 16-2 Закона Украины "Об отпусках", во время прохождения службы в особый период, выплачивается денежная компенсация. Соответствующую компенсацию должны предоставить в год увольнения со службы.

Кроме того, в случае гибели или смерти военнослужащего денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков получают лица, указанные в его личном распоряжении на случай плена. Если такого распоряжения нет — сумма компенсации включается в состав наследства.

Напомним, в приложении "Армия+" добавлено пять новых типов рапортов, касающихся оформления документов, обновление реквизитов для выплат и отпусков. Все они доступны в актуальной версии приложения для iOS и Android.