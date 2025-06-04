Рада ухвалила закон про компенсації за невикористані відпустки для військовослужбовців: що зміниться

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт щодо гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Олексія Гончаренко.

За законопроєкт №11495, зареєстрований 19 серпня 2024 року, проголосували 311 народних обранців.

У пояснювальній записці до документу зазначається, що метою законопроекту є гарантування права військовослужбовців на виплату грошової компенсація за всі невикористані дні щорічних основної та додаткової відпусток, а також інших видів відпусток, в тому числі додаткової соціальної відпустки у разі звільнення зі служби під час дії воєнного стану. Зокрема, військовослужбовцям, які не використали дні щорічної основної, додаткової відпустки, а також відпустки, передбаченої для батьків дітей з інвалідністю або відповідно до статті 16-2 Закону України "Про відпустки", під час проходження служби в особливий період, виплачується грошова компенсація. Відповідну компенсацію мають надати у рік звільнення зі служби.

Крім того, у разі гибелі або смерті військовослужбовця, грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток отримують особи, зазначені в його особистому розпорядженні на випадок полону. Якщо такого розпорядження немає — суму компенсації включається до складу спадщини.

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