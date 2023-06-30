Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что 30 июня законопроект № 9342 возвращен с подписью от президента Украины согласно данным карточки документа.

Основные положения законопроекта:

Военнослужащим ежемесячно может выплачиваться дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Кто именно и сколько получает определяет Кабмин.

Устанавливается доплата срочникам в размере 6000 грн/мес, курсантам – 2350 грн/мес.

Раненые, признанные непригодными к военной службе и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, будут получать два месяца выплаты по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительную выплату 20100 грн по порядку КМУ.

Семьям умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ.

Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести устанавливается ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ.

Минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн по порядку КМУ.

На время военного положения устанавливаются следующие отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам, а для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего. Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней.

Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.

Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из призванных во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.

Срочники могут переходить на мобилизацию по желанию.

Напомним, 28 июня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №9342 .