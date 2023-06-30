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Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военным
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый парламентом законопроект №9342 о доплатах и увеличении отпусков для военнослужащих.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что 30 июня законопроект № 9342 возвращен с подписью от президента Украины согласно данным карточки документа.
Основные положения законопроекта:
- Военнослужащим ежемесячно может выплачиваться дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Кто именно и сколько получает определяет Кабмин.
- Устанавливается доплата срочникам в размере 6000 грн/мес, курсантам – 2350 грн/мес.
- Раненые, признанные непригодными к военной службе и зачисленные в распоряжение соответствующих командиров, будут получать два месяца выплаты по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительную выплату 20100 грн по порядку КМУ.
- Семьям умерших в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ.
- Тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести устанавливается ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ.
- Минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн по порядку КМУ.
- На время военного положения устанавливаются следующие отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам, а для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего. Ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней.
- Непрерывный отпуск на лечение может составлять не более 4 месяцев.
- Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащие из призванных во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки. Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки – не менее одного месяца.
- Срочники могут переходить на мобилизацию по желанию.
Напомним, 28 июня Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении и в целом законопроект №9342 .Подписывайтесь на наш YouTube канал