- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Аудит уголовных дел по бизнесу: 35% производств закрыты из-за отсутствия доказательств
Аудит уголовных производств по бизнесу показал, что 35% дел закрыто из-за отсутствия объективных данных о составах и событиях правонарушений.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.
Что показал аудит
Аудит более 23 тысяч уголовных дел по бизнесу показал, что в 35% производств принято решение о закрытии из-за отсутствия достаточных доказательств. Причина — отсутствие объективных данных о составе и происшествии уголовного правонарушения, а значит, и судебной перспективы.
Основная цель проверки — защитить честных предпринимателей и привлечь к ответственности действительно нарушающих закон.
"Мой месседж прост: перед законом все равны. Нет "своих" и "чужих". Если вы работаете честно, мы вас защитим. Если вы нарушаете закон, ответственность будет неотвратимой", - подчеркнул Кравченко.
Кравченко добавил, что бизнес давно ожидал гарантий защиты и возможность непосредственной коммуникации с прокуратурой. Для этого создан портал "СтопДавление", который работает не формально - каждое сообщение прорабатывается, а реакция ведомства будет быстрой.
"Я лично слежу за его работой. Это эффективный способ обеспечить честный диалог между прокуратурой и бизнесом", - подытожил он.
В свою очередь Гороховский отметил, что практика открытия уголовных производств против бизнеса по надуманным причинам, в расчете на "внесудебное" урегулирование, должна быть выжжена огнем. Предприниматели не преступники и заслуживают уважения и справедливости. Работаешь в белую – тебе благодарны, тебя уважают, ценят и не мешают работать.
Напомним, новая цифровая платформа "Стоп давление" позволяет предпринимателям подавать обращения непосредственно в соответствующие подразделения прокуратуры. Кроме того, готовятся изменения в Уголовный процессуальный кодекс, предусматривающие согласование с прокурором регистрации дел против бизнеса и следственных запросов.