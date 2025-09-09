Бизнес настаивает на отсрочке "е-Акциза": алкогольный и табачный рынок под угрозой

Предприятия табачной, алкогольной отрасли и розничной торговли настоятельно призывают правительство и Верховную Раду отсрочить по меньшей мере на 10 месяцев введение системы "е-Акциза".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Там напоминают, что введение электронных акцизных марок с 1 января 2026 года было предусмотрено законом, принятым еще в июне 2023 года. Впрочем, по состоянию на сегодняшний день функционал электронной системы остается фрагментарным и далеким от полноценной готовности к эксплуатации.

Чем возмущен бизнес

В ЕБА напоминают, что согласно действующему законодательству правительство должно было еще год назад принять необходимые подзаконные акты и обеспечить тестирование электронной системы с 1 марта 2025 года.

Однако все еще не приняты все подзаконные акты, которые должны регулировать работу электронной системы, а разработка программного обеспечения происходит со значительным опозданием.

"Фактически тестовый режим сокращается до 2 месяцев вместо определенных законом 10 месяцев. Согласно имеющемуся в бизнесе графику от Минцифры, электронная система будет готова для полноценного тестирования только с ноября 2025 года, а офлайн-приложение, являющееся ее неотъемлемым компонентом - только с 1 января 2026 года, когда система уже должна быть в ЕС", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что возможность комплексного тестирования электронной системы – не менее 10 месяцев – имеет важное значение для подготовки бизнеса к новой модели прослеживаемости подакцизной продукции. Операторы рынка нуждаются в достаточном времени, чтобы адаптировать свои внутренние процессы, интегрировать необходимые ІТ-решения и провести тестирование на всех этапах движения подакцизной продукции – от производителя или импортера до потребителя.

"С начала следующего года компаниям будет запрещено ввозить подакцизную продукцию с бумажной маркой или маркировать ею товары в Украине. У участников рынка остается последняя возможность заказать бумажные марки акцизного налога до 8 октября 2025 года (за два месяца до их получения), к тому же есть риск, что большинство импортеров не успеют ввезти в Украину. 2025 года", - отмечают в ЕБА.

Отмечается, что бизнес неоднократно озвучивал эту проблему во время рабочих встреч и публичной коммуникации с государственными органами, но она до сих пор осталась без надлежащего реагирования.

"Честный бизнес полностью поддерживает введение электронной акцизной марки и разделяет стратегическую цель государства противодействовать теневому рынку. Впрочем, сейчас инфраструктура для внедрения "е-Акциза" находится на неудовлетворительной стадии, а запуск без надлежащей подготовки может привести к масштабным сбоям в государственном рынке. ЕБА.

Что предлагают?

В связи с технической неготовностью системы, по мнению ЕБА, необходимо до 1 октября 2025 г. принять законодательные изменения, предусматривающие отсрочку запуска "е-Акциза" и продление тестового режима работы электронной системы по меньшей мере на 10 месяцев (включая офлайн-приложение, интеграцию с РРО/ПРРО и полный цикл обращения продукции).

Если бизнес будет лишен полноценного, законодательно предусмотренного периода для тестирования электронной системы с момента готовности всех ее компонентов, это может создать серьезные риски для рынка подакцизных товаров:

Временная или полная остановка деятельности легального бизнеса с 1 января 2026 года, что окажет негативное влияние на цепи поставок, а также на стабильность функционирования целых отраслей, связанных с производством, импортом и продажей алкогольных напитков и табачных изделий, насчитывающих десятки тысяч работников в Украине.

с 1 января 2026 года, что окажет негативное влияние на цепи поставок, а также на стабильность функционирования целых отраслей, связанных с производством, импортом и продажей алкогольных напитков и табачных изделий, насчитывающих десятки тысяч работников в Украине. Существенные потери государственного бюджета вследствие недополучения поступлений от акцизного налога, НДС, импортных пошлин и других обязательных платежей. Эти потери могут составлять миллиарды гривен за каждый месяц столь нестабильной работы рынка.

вследствие недополучения поступлений от акцизного налога, НДС, импортных пошлин и других обязательных платежей. Эти потери могут составлять столь нестабильной работы рынка. Взрывное рост нелегального обращения алкогольных напитков и табачных изделий в условиях дестабилизации легального рынка, что нивелирует все предыдущие достижения легального бизнеса во взаимодействии с правоохранительными органами по минимизации и преодолению незаконного обращения подакцизной продукции.

в условиях дестабилизации легального рынка, что нивелирует все предыдущие достижения легального бизнеса во взаимодействии с правоохранительными органами по минимизации и преодолению незаконного обращения подакцизной продукции. Исчезновение импортной и национальной алкогольной и табачной продукции с полок магазинов вследствие значительных перебоев в операционной деятельности легального бизнеса (импортеров, производителей, дистрибьюторов, розничных продавцов) из-за несовершенства функционирования Электронной системы с 1 января 2026 года; увеличение случаев причинения вреда жизни и здоровью вследствие роста потребления нелегальной подакцизной продукции.

В ЕБА надеются, что члены правительства и народные депутаты обратят внимание на эту неотложную проблему и совместными усилиями реализуют своевременное решение, что позволит не допустить коллапса на рынке подакцизных товаров.

Срыв реформы должен тянуть кадровые выводы

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что получил от бизнеса письма с возмущением по поводу срыва Минцифрой сроков введения "е-Акциза".

"Возмущение разделяю. За два года необходимое программное обеспечение Минцифрой так и не разработано, тестовый период, который должен был начаться с 1 марта, в этом году не начался! Наверное, приоритеты предоставлены очередной пиар-реформе вроде «Свидание в Дії»", - заметил Гетманцев.

Он пообещал в ближайшее время этот вопрос поднять на Комитете.

"Но очевидно срыв реформы должен тянуть кадровые выводы. Чиновникам в конце концов нужно учиться отвечать за свою не работу", - подчеркнул нардеп.

Зачем создают "е-Акциз"

В Украине сейчас создают электронную систему обращения алкогольных напитков и табачных изделий "е-Акциз". Ожидалось, что тестирование системы начнется в марте 2025 года, а официальный запуск намечен на 2026 год. Разработка поручена компании Eleks .

Система "е-Акциз" призвана заменить традиционные бумажные акцизные марки на электронные с уникальными кодами, что позволит людям сканировать продукцию с помощью приложения "Дія", проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобы в случае нарушений.

В свою очередь контролирующие органы смогут мониторить каждую единицу продукции на всех этапах перемещения. Власти ожидают, что внедрение "е-Акциза" позволит уменьшить долю нелегальных товаров и увеличить поступления в бюджет.

Бизнесу же "е-Акциз" поможет защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту.