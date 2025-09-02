Запланована подія 2

Бизнес призывает пересмотреть климатические цели Украины с учетом военных и экономических реалий

бизнес
Бизнес призывает пересмотреть климатические цели Украины

Бизнес отмечает необходимость пересмотра целей Второго национально определенного вклада Украины в Парижское соглашение (НВВ-2), где предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов в 2035 году на 68–73% от уровня 1990 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что частично учли предложения бизнеса по предвидению периодического пересмотра целей НПВ-2. Вместе с тем Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства предлагает сокращение выбросов парниковых газов в 2035 году на 68–73% от уровня 1990 года.

В ЕБА подчеркивают, что формирование климатических целей должно учитывать последствия войны, ведь значительная часть предприятий разрушена или остановила деятельность, и основная нагрузка возлагается на те компании, которые продолжают функционировать.

"Учитывая это, бизнес подчеркивает: климатические обязательства должны быть реалистичными и осуществимыми, чтобы не создавать чрезмерного давления и не усиливать потерю конкурентоспособности украинских производителей. Ведь декарбонизация украинской экономики и достижение климатических целей не могут осуществляться за счет деиндустриализации и сокращения экономики и реализации экономической политики. активности", - говорится в сообщении ЕБА.

Поэтому бизнес-сообщество обратилось к правительству с просьбой пересмотреть климатические обязательства Украины в сторону их адаптации к военным и экономическим условиям, чтобы они оставались реалистичными, достижимыми и справедливыми для бизнеса.

Климатические цели Украины

В Украине был разработан Национальный план по энергетике и климату до 2030 года.

Он был утвержден в июне 2024 г. и является основным документом для достижения климатической нейтральности, энергетической безопасности и интеграции Украины в Европейский зеленый курс.

Он включает пять ключевых направлений:

  • декарбонизацию;
  • энергоэффективность;
  • энергетическую сохранность;
  • интеграцию рынков;
  • развитие инноваций

Украина уже достигла более 75% запланированного сокращения выбросов парниковых газов, а доля возобновляемой электроэнергии достигла 17,3% .

Также Министерство экономики начало работу над "Зеленой платформой"   — цифровой каталог программ зеленого финансирования для бизнеса, коммунальных и государственных предприятий и территориальных общин.

Ранее Министерство экономики и Стокгольмский институт окружающей среды подписали трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны сосредоточятся на декарбонизации экономики, моделировании реформ, разработке совместных проектов и привлечении инвестиций для поддержки зеленой трансформации и устойчивого развития Украины.

Автор:
Светлана Манько