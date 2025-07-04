Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,72

--0,09

EUR

49,18

+0,04

Наличный курс:

USD

41,70

41,65

EUR

49,55

49,35

Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зеленый курс: Украина и Стокгольмский институт будут работать над декарбонизацией экономики

выбросы CO₂, декарбонизация
Украина планирует модернизацию экономики в рамках зеленого перехода / Freepik

Министерство экономики и Стокгольмский институт окружающей среды подписали трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны сосредоточятся на декарбонизации экономики, моделировании реформ, разработке совместных проектов и привлечении инвестиций для поддержки зеленой трансформации и устойчивого развития Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Общие действия для климатической устойчивости

"Подписание меморандума по SEI – это стратегический шаг для Украины на пути к модернизации экономики. Мы стремимся не просто восстановить страну, а сделать ее более устойчивой, эффективной и ориентированной на европейские климатические цели", – отметил Андрей Телюпа, замминистра экономики.

Меморандум, заключенный на три года в рамках реализации Национального плана по энергетике и климату до 2030 г., определяет ключевые направления сотрудничества между Министерством экономики и SEI.

Документ предусматривает:

  • проведение совместных исследований и аналитики для декарбонизации экономики;
  • моделирование сценариев реформ для разных секторов;
  • разработку и реализацию общих проектов в сфере зеленой трансформации;
  • привлечение технической поддержки и экспертизы SEI;
  • обмен данными и организацию учебных мероприятий;
  • содействие привлечению инвестиций для поддержки реформ и развития ключевых отраслей.

Справка:

Стокгольмский институт окружающей среды (SEI)  – международный научно-исследовательский центр, основанный в 1989 году в Швеции. SEI специализируется на разработке решений в сферах климата, окружающей среды, зеленой энергетики, работает с правительствами, бизнесом и гражданским обществом более чем в 50 странах мира.

Офис зеленого перехода при Министерстве экономики Украины  – независимый консультативно-совещательный орган, созданный в октябре 2024 года для поддержки реформ в сфере зеленой трансформации, энергетической и климатической политики.

Офис работает на базе Министерства экономики при экспертной поддержке общественной организации DiXi Group и при содействии международных партнеров, в частности, Правительства Великобритании.

Основными задачами Офиса являются:

  • подготовка аналитических материалов;
  • координация общих проектов по декарбонизации;
  • организация экспертных обсуждений;
  • привлечение международного опыта по внедрению современных экотехнологий и решений в экономике Украины.

Напомним, в Украине представили законопроект о "зеленом" восстановлении. Украина выбрала путь евроинтеграции, поэтому ее восстановление должно быть сбалансированным и устойчивым, то есть "зеленым".

Автор:
Ольга Опенько