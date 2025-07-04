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Зеленый курс: Украина и Стокгольмский институт будут работать над декарбонизацией экономики
Министерство экономики и Стокгольмский институт окружающей среды подписали трехсторонний меморандум о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства стороны сосредоточятся на декарбонизации экономики, моделировании реформ, разработке совместных проектов и привлечении инвестиций для поддержки зеленой трансформации и устойчивого развития Украины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.
Общие действия для климатической устойчивости
"Подписание меморандума по SEI – это стратегический шаг для Украины на пути к модернизации экономики. Мы стремимся не просто восстановить страну, а сделать ее более устойчивой, эффективной и ориентированной на европейские климатические цели", – отметил Андрей Телюпа, замминистра экономики.
Меморандум, заключенный на три года в рамках реализации Национального плана по энергетике и климату до 2030 г., определяет ключевые направления сотрудничества между Министерством экономики и SEI.
Документ предусматривает:
- проведение совместных исследований и аналитики для декарбонизации экономики;
- моделирование сценариев реформ для разных секторов;
- разработку и реализацию общих проектов в сфере зеленой трансформации;
- привлечение технической поддержки и экспертизы SEI;
- обмен данными и организацию учебных мероприятий;
- содействие привлечению инвестиций для поддержки реформ и развития ключевых отраслей.
Справка:
Стокгольмский институт окружающей среды (SEI) – международный научно-исследовательский центр, основанный в 1989 году в Швеции. SEI специализируется на разработке решений в сферах климата, окружающей среды, зеленой энергетики, работает с правительствами, бизнесом и гражданским обществом более чем в 50 странах мира.
Офис зеленого перехода при Министерстве экономики Украины – независимый консультативно-совещательный орган, созданный в октябре 2024 года для поддержки реформ в сфере зеленой трансформации, энергетической и климатической политики.
Офис работает на базе Министерства экономики при экспертной поддержке общественной организации DiXi Group и при содействии международных партнеров, в частности, Правительства Великобритании.
Основными задачами Офиса являются:
- подготовка аналитических материалов;
- координация общих проектов по декарбонизации;
- организация экспертных обсуждений;
- привлечение международного опыта по внедрению современных экотехнологий и решений в экономике Украины.
Напомним, в Украине представили законопроект о "зеленом" восстановлении. Украина выбрала путь евроинтеграции, поэтому ее восстановление должно быть сбалансированным и устойчивым, то есть "зеленым".