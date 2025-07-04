Зелений курс: Україна та Стокгольмський інститут працюватимуть над декарбонізацією економіки

Міністерство економіки та Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) підписали тристоронній меморандум про стратегічну співпрацю. У межах партнерства сторони зосередяться на декарбонізації економіки, моделюванні реформ, розробці спільних проєктів та залученні інвестицій для підтримки зеленої трансформації та сталого розвитку України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Спільні дії для кліматичної стійкості

"Підписання меморандуму з SEI – це стратегічний крок для України на шляху до модернізації економіки. Ми прагнемо не просто відновити країну, а зробити її більш стійкою, ефективною та орієнтованою на європейські кліматичні цілі", - зазначив Андрій Телюпа, заступник міністра економіки.

Меморандум, укладений на три роки в рамках реалізації Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року, визначає ключові напрями співпраці між Міністерством економіки та SEI.

Документ передбачає:

проведення спільних досліджень і аналітики для декарбонізації економіки

моделювання сценаріїв реформ для різних секторів

розробку та реалізацію спільних проєктів у сфері зеленої трансформації

залучення технічної підтримки та експертизи SEI

обмін даними й організацію навчальних заходів

сприяння залученню інвестицій для підтримки реформ та розвитку ключових галузей.

Довідково:

Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) – міжнародний науково-дослідний центр, заснований у 1989 році у Швеції. SEI спеціалізується на розробці рішень у сферах клімату, довкілля, зеленої енергетики, працює з урядами, бізнесом та громадянським суспільством у понад 50 країнах світу.

Офіс зеленого переходу при Міністерстві економіки України – незалежний консультативно-дорадчий орган, створений у жовтні 2024 року для підтримки реформ у сфері зеленої трансформації, енергетичної та кліматичної політики.

Офіс працює на базі Міністерства економіки за експертної підтримки громадської організації DiXi Group і за сприяння міжнародних партнерів, зокрема Уряду Великої Британії.

Основними завданнями Офісу є:

підготовка аналітичних матеріалів;

координація спільних проєктів з декарбонізації;

організація експертних обговорень;

залучення міжнародного досвіду для впровадження сучасних екотехнологій і рішень в економіці України.

Нагадаємо, в Україні представили законопроєкт про "зелене" відновлення. Україна обрала шлях євроінтеграції, тому її відновлення має бути збалансованим і сталим, тобто "зеленим".