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Зелений курс: Україна та Стокгольмський інститут працюватимуть над декарбонізацією економіки
Міністерство економіки та Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) підписали тристоронній меморандум про стратегічну співпрацю. У межах партнерства сторони зосередяться на декарбонізації економіки, моделюванні реформ, розробці спільних проєктів та залученні інвестицій для підтримки зеленої трансформації та сталого розвитку України.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Спільні дії для кліматичної стійкості
"Підписання меморандуму з SEI – це стратегічний крок для України на шляху до модернізації економіки. Ми прагнемо не просто відновити країну, а зробити її більш стійкою, ефективною та орієнтованою на європейські кліматичні цілі", - зазначив Андрій Телюпа, заступник міністра економіки.
Меморандум, укладений на три роки в рамках реалізації Національного плану з енергетики та клімату до 2030 року, визначає ключові напрями співпраці між Міністерством економіки та SEI.
Документ передбачає:
- проведення спільних досліджень і аналітики для декарбонізації економіки
- моделювання сценаріїв реформ для різних секторів
- розробку та реалізацію спільних проєктів у сфері зеленої трансформації
- залучення технічної підтримки та експертизи SEI
- обмін даними й організацію навчальних заходів
- сприяння залученню інвестицій для підтримки реформ та розвитку ключових галузей.
Довідково:
Стокгольмський інститут навколишнього середовища (SEI) – міжнародний науково-дослідний центр, заснований у 1989 році у Швеції. SEI спеціалізується на розробці рішень у сферах клімату, довкілля, зеленої енергетики, працює з урядами, бізнесом та громадянським суспільством у понад 50 країнах світу.
Офіс зеленого переходу при Міністерстві економіки України – незалежний консультативно-дорадчий орган, створений у жовтні 2024 року для підтримки реформ у сфері зеленої трансформації, енергетичної та кліматичної політики.
Офіс працює на базі Міністерства економіки за експертної підтримки громадської організації DiXi Group і за сприяння міжнародних партнерів, зокрема Уряду Великої Британії.
Основними завданнями Офісу є:
- підготовка аналітичних матеріалів;
- координація спільних проєктів з декарбонізації;
- організація експертних обговорень;
- залучення міжнародного досвіду для впровадження сучасних екотехнологій і рішень в економіці України.
Нагадаємо, в Україні представили законопроєкт про "зелене" відновлення. Україна обрала шлях євроінтеграції, тому її відновлення має бути збалансованим і сталим, тобто "зеленим".