В Україні представили законопроєкт про "зелене" відновлення: що він передбачає

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, за підтримки Програми Розвитку ООН (ПРООН), презентувало ключовий документ – проєкт закону про засади зеленого відновлення України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час презентації наголосила на відсутності до цього чітких критеріїв для "кращої відбудови", про яку говорять на щорічних Конференціях з відновлення з 2022 року.

"Протягом усіх цих чотирьох років ми дуже часто говоримо про те, як треба відбудовувати Україну, які сектори найбільше постраждали, яких заходів потрібно вживати. І говоримо про те, що це відновлення має бути кращим, має бути з використанням нових технологій, але чітких критеріїв того, що саме ми вкладаємо в це "краще", не було і досі немає", – зазначила вона.

Гринчук підкреслила, що Україна обрала шлях євроінтеграції, тому її відновлення має бути збалансованим і сталим, тобто "зеленим".

Пані міністр також зазначила, що цим законопроєктом планується врегулювати терміни, аби уникнути різночитань між різними інституціями в Україні. Це дозволить усім чітко розуміти напрямок руху та значення кожного терміна.

Додатково, Гринчук повідомила, що Україна розпочинає впровадження європейської зеленої таксономії. Це означає появу чітких критеріїв відбору проєктів та інвестицій, які повинні відповідати певним вимогам для реалізації в Україні.

Додамо, за оновленими оцінками загальна потреба у фінансуванні відновлення України становить 524 мільярди доларів. Лише на 2025 рік необхідно 17,3 мільярда доларів. Серед головних пріоритетів – житло, критична інфраструктура, енергетика та соціальні послуги.