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В Украине представили законопроект о "зеленом" восстановлении: что он предусматривает

зеленая окружающая среда
Представлен проект закона, определяющий критерии "зеленого" восстановления / Depositphotos

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, при поддержке Программы Развития ООН (ПРООН), представило ключевой документ – проект закона об основах зеленого восстановления Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время презентации отметила отсутствие четких критериев для "лучшего восстановления", о которой говорят на ежегодных Конференциях по восстановлению с 2022 года.

"На протяжении всех этих четырех лет мы очень часто говорим о том, как нужно отстраивать Украину, какие секторы больше всего пострадали, какие меры нужно принимать. И говорим о том, что это восстановление должно быть лучше, должно быть с использованием новых технологий, но четких критериев того, что именно мы вкладываем в это "лучше", не было до сих пор нет", — отметила она.

Гринчук подчеркнула, что Украина избрала путь евроинтеграции, поэтому ее восстановление должно быть сбалансированным и устойчивым, то есть "зеленым".

Министр также отметила, что этим законопроектом планируется урегулировать сроки, чтобы избежать разночтений между различными институтами в Украине Это позволит всем четко понимать направление движения и значение каждого термина.

Дополнительно Гринчук сообщила, что Украина начинает внедрение европейской зеленой таксономии. Это означает появление четких критериев отбора проектов и инвестиций, которые должны удовлетворять определенным требованиям для реализации в Украине.

По обновленным оценкам общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год нужно 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.

Автор:
Татьяна Бессараб