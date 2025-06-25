Правительство привлечет средства ЕИБ для завершения 60 проектов восстановления, включая школы и больницы

Кабинет Министров принял решение привлечь финансирование от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Эти средства будут направлены на завершение 60-ти проектов восстановления.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 25 июня.

"Принимаем решение, которое поможет привлечь средства Европейского инвестиционного банка в завершение 60 проектов восстановления", — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, это финансирование позволит достроить 19 школ, 12 медицинских заведений и 10 детских садов.

ЕИБ выделил Украине 116,5 млн евро на восстановление

Ранее Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось в феврале во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Согласно соглашению, ЕИБ предоставит 16,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и внедрения энергоэффективных технологий.

Еще 100 млн. евро банк выделит на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также на улучшение социальных услуг в сфере образования, здравоохранения и жилищном секторе.

Напомним, ЕИБ подписал первое соглашение с экспортно-кредитными агентствами ЕС о предоставлении финансовых гарантий на сумму до 400 млн евро для компаний, ведущих или планирующих вести бизнес в Украине.