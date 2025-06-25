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Правительство привлечет средства ЕИБ для завершения 60 проектов восстановления, включая школы и больницы
Кабинет Министров принял решение привлечь финансирование от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). Эти средства будут направлены на завершение 60-ти проектов восстановления.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 25 июня.
"Принимаем решение, которое поможет привлечь средства Европейского инвестиционного банка в завершение 60 проектов восстановления", — подчеркнул он.
По словам Шмыгаля, это финансирование позволит достроить 19 школ, 12 медицинских заведений и 10 детских садов.
ЕИБ выделил Украине 116,5 млн евро на восстановление
Ранее Украина и ЕИБ подписали соглашения о финансировании возобновления энергетики и критической инфраструктуры. Подписание состоялось в феврале во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.
Согласно соглашению, ЕИБ предоставит 16,5 млн евро для восстановления критической инфраструктуры и внедрения энергоэффективных технологий.
Еще 100 млн. евро банк выделит на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения, а также на улучшение социальных услуг в сфере образования, здравоохранения и жилищном секторе.
Напомним, ЕИБ подписал первое соглашение с экспортно-кредитными агентствами ЕС о предоставлении финансовых гарантий на сумму до 400 млн евро для компаний, ведущих или планирующих вести бизнес в Украине.