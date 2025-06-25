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Уряд залучить кошти ЄІБ для завершення 60 проєктів відновлення, включно зі школами та лікарнями

гроші
ЄІБ надасть фінансування для десятків соцоб'єктів

Кабінет міністрів прийняв рішення залучити фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). Ці кошти будуть спрямовані на завершення 60 проєктів відновлення.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 25 червня. 

"Ухвалюємо рішення, яке допоможе залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення", – наголосив він.

За словами Шмигаля, це фінансування дозволить добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків.

 ЄІБ виділив Україні 116,5 млн євро на відновлення

Раніше Україна та ЄІБ підписали угоди про фінансування відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Підписання відбулося в лютому під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Згідно з угодою, ЄІБ надасть 16,5 млн євро для відбудови критичної інфраструктури та впровадження енергоефективних технологій.

Ще 100 млн євро банк виділить на ремонт та модернізацію об’єктів водопостачання, теплопостачання та водовідведення, а також на покращення соціальних послуг у сфері освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Нагадаємо, ЄІБ підписав першу угоду з експортно-кредитними агентствами ЄС щодо надання фінансових гарантій на суму до 400 млн євро для компаній, які ведуть або планують вести бізнес в Україні. 

Автор:
Тетяна Бесараб