ЄІБ надасть до €400 млн гарантій для бізнесу, що інвестує в Україну

Європейський інвестиційний банк ( ЄІБ) підписав першу угоду з експортно-кредитними агентствами ЄС щодо надання фінансових гарантій на суму до 400 млн євро для компаній, які ведуть або планують вести бізнес в Україні.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву президентки ЄІБ Надії Кальвіно.

ЄІБ підтримує компанії

Європейський інвестиційний банк повідомив про підписання першої угоди з експортно-кредитними агентствами країн ЄС, що відкриває доступ європейському бізнесу до фінансових гарантій при роботі з Україною.

Компанії можуть звертатися до своїх національних агентств для отримання відповідної підтримки. Ініціатива, запущена з бюджетом у 300 мільйонів євро, вже перевищила очікування — на сьогодні подано запитів на гарантії на суму близько 400 мільйонів євро.

Кальвіно наголосила, що ЄІБ підтримує європейські пріоритети та доставляє гроші туди, де вони необхідні. Зокрема, ЄІБ залишається одним з найбільш важливих фінансових партнерів для України.

Президента ЄІБ зауважила, що банк вже мобілізував для України 3 мільярди євро фінансової підтримки й активно реалізує нові проєкти — в середньому один раз на два тижні. Йдеться про інвестиції в інфраструктуру, енергетику, транспорт, медичні та освітні заклади, системи водопостачання, міські послуги та підтримку приватного сектору по всій країні.

Банк тісно співпрацює з українською владою як на національному, так і на місцевому рівнях. ЄІБ також відіграє ключову роль у процесі євроінтеграції України, з огляду на свій досвід підтримки країн-кандидатів на вступ до ЄС, забезпечуючи не лише інвестиції, а й технічну допомогу.

"Ми вкладаємо інвестиції та надаємо технічну підтримку різним країнам у процесі їх входження до ЄС і будемо відігравати дуже важливу роль у цьому також з Україною, коли вона возз’єднається з європейською родиною", - підкреслила президентка ЄІБ.

Нагадаємо, Україна отримає 35 млн євро від ЄІБ для фінансування малого та середнього бізнесу через державні банки ПриватБанк та Укрексімбанк.