ЕИБ предоставит до €400 млн гарантий для бизнеса, инвестирующего в Украину

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал первое соглашение с экспортно-кредитными агентствами ЕС о предоставлении финансовых гарантий на сумму до 400 млн евро для компаний, ведущих или планирующих вести бизнес в Украине.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на заявление президентки ЕИБ Надежды Кальвино.

ЕИБ поддерживает компании

Европейский инвестиционный банк сообщил о подписании первого соглашения с экспортно-кредитными агентствами стран ЕС, что открывает доступ европейскому бизнесу к финансовым гарантиям при работе с Украиной.

Компании могут обращаться в свои национальные агентства для получения соответствующей поддержки. Инициатива, запущенная с бюджетом в 300 миллионов евро, уже превысила ожидания — на сегодняшний день поданы запросы на гарантии на сумму около 400 миллионов евро.

Кальвино подчеркнула, что ЕИБ поддерживает европейские приоритеты и доставляет деньги туда, где они необходимы. В частности, ЕИБ остается одним из наиболее важных финансовых партнеров Украины.

Президент ЕИБ отметил, что банк уже мобилизовал для Украины 3 миллиарда евро финансовой поддержки и активно реализует новые проекты — в среднем один раз в две недели. Речь идет об инвестициях в инфраструктуру, энергетику, транспорт, медицинские и образовательные учреждения, системы водоснабжения, городские услуги и поддержку частного сектора по всей стране.

Банк тесно сотрудничает с украинскими властями как на национальном, так и на местном уровнях. ЕИБ также играет ключевую роль в процессе евроинтеграции Украины, учитывая свой опыт поддержки стран-кандидатов на вступление в ЕС, обеспечивая не только инвестиции, но и техническую помощь.

"Мы вкладываем инвестиции и оказываем техническую поддержку разным странам в процессе их вхождения в ЕС и будем играть очень важную роль в этом также с Украиной, когда она воссоединится с европейской семьей", — подчеркнула президент ЕИБ.

Напомним, Украина получит 35 млн. евро от ЕИБ для финансирования малого и среднего бизнеса через государственные банки ПриватБанк и Укрэксимбанк.