Україна залучить 35 млн євро від ЄІБ для підтримки малого і середнього бізнесу

Україна отримає 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування малого та середнього бізнесу через державні банки ПриватБанк та Укрексімбанк.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кредити для бізнесу

"Доступ до пільгових кредитів для малого й середнього бізнесу — ще один ключовий елемент державної підтримки", — наголосив Шмигаль.

Це рішення має на меті покращити доступ українських компаній до фінансування та стимулювати економічне зростання.

Кошти будуть спрямовані на кредитування підприємців через державні банки – ПриватБанк та Укрексімбанк.

До 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку буде спрямовано через державний ПриватБанк на фінансування середньо- та довгострокових кредитів для українських підприємців.

від Європейського інвестиційного банку буде спрямовано державний на фінансування середньо- та довгострокових кредитів для українських підприємців. Ще до 15 млн євро нададуть через Укрексімбанк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

"Таким чином, даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання", — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед банками в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Черговий платіж у розмірі 1,9 млрд грн був спрямований на компенсацію відсоткових ставок та покриття боргу перед банками за попередні періоди.