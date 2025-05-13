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Україна залучить 35 млн євро від ЄІБ для підтримки малого і середнього бізнесу

євро, гроші
Україна залучає 35 млн євро від ЄІБ на розвиток підприємництва. / Freepik

Україна отримає 35 млн євро від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для фінансування малого та середнього бізнесу через державні банки ПриватБанк та Укрексімбанк.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Кредити для бізнесу

"Доступ до пільгових кредитів для малого й середнього бізнесу — ще один ключовий елемент державної підтримки", — наголосив Шмигаль. 

Це рішення має на меті покращити доступ українських компаній до фінансування та стимулювати економічне зростання.

Кошти будуть спрямовані на кредитування підприємців через державні банки – ПриватБанк та Укрексімбанк.

  • До 20 млн євро від Європейського інвестиційного банку буде спрямовано через державний ПриватБанк на фінансування середньо- та довгострокових кредитів для українських підприємців. 
  • Ще до 15 млн євро нададуть через Укрексімбанк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.

"Таким чином, даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку, інвестицій та зростання", — підкреслив глава уряду.

Нагадаємо, уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед банками в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Черговий платіж у розмірі 1,9 млрд грн був спрямований на компенсацію відсоткових ставок та покриття боргу перед банками за попередні періоди. 

Автор:
Ольга Опенько