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Украина привлечет 35 млн евро от ЕИБ для поддержки малого и среднего бизнеса

евро, деньги
Украина привлекает 35 млн. евро от ЕИБ на развитие предпринимательства. / Freepik

Украина получит 35 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) для финансирования малого и среднего бизнеса через государственные банки ПриватБанк и Укрэксимбанк.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кредиты для бизнеса

"Доступ к льготным кредитам для малого и среднего бизнеса — еще один ключевой элемент государственной поддержки", — подчеркнул Шмыгаль.

Это решение направлено на улучшение доступа украинских компаний к финансированию и стимулирование экономического роста.

Средства будут направлены на кредитование предпринимателей через государственные банки – ПриватБанк и Укрэксимбанк.

  • До 20 млн евро от Европейского инвестиционного банка будут направлены через государственный ПриватБанк на финансирование средне- и долгосрочных кредитов для украинских предпринимателей.
  • Еще до 15 млн евро будет предоставлен через Укрэксимбанк для поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.

"Таким образом, даем нашим предпринимателям ресурс для развития, инвестиций и роста", — подчеркнул глава правительства.

Напомним, правительство продолжает выполнять свои обязательства перед банками в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Очередной платеж в размере 1,9 млрд. грн. был направлен на компенсацию процентных ставок и покрытие долга перед банками за предыдущие периоды.

Автор:
Ольга Опенько