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Правительство перечислило 1,9 млрд грн для компенсации процентов по программе "5-7-9%"

гривны
Правительство продолжает поддержку программы кредитования. / Freepik

Правительство продолжает выполнять свои обязательства перед банками в рамках программы " Доступные кредиты 5-7-9 %". Очередной платеж в размере 1,9 млрд грн был направлен на компенсацию процентных ставок и покрытие долга перед банками за предыдущие периоды.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Основные цифры программы

Это уже четвёртое финансирование в 2025 году, что позволило общей сумме перечисленных средств достичь 7 млрд грн с начала года.

В 2025 году наблюдается значительный рост инвестиционной активности: только за первые четыре месяца предприниматели привлекли 6,8 млрд грн. инвестиционных кредитов, что на 80% больше в среднем за месяц по сравнению с предыдущими годами военного положения.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" предоставляет возможность получить до 150 млн грн для реализации инвестиционных проектов, в частности, в перерабатывающей промышленности, производстве в зонах высокого военного риска и восстановлении разрушенных предприятий, агросекторе и для обеспечения энергонезависимости бизнеса.

Для зон высокого военного риска предусмотрена льготная ставка – 1% годовых на инвестиционные цели в течение первых двух лет, после чего ставка составляет 5%.

Недавно правительство расширило направления финансирования, в частности агропроизводители могут получить до 150 млн грн на строительство овощехранилищ и картофелехранилищ, а также для предприятий животноводческой и перерабатывающей отраслей.

С начала 2025 года банки выдали 27,8 млрд грн на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы, из них 6,8 млрд грн – на инвестиционные кредиты, а 6,4 млрд грн – на кредитование в зонах высокого военного риска.

Справка:

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составляющей политики развития украинских производителей "Зроблено в Україні" и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий.

Автор:
Ольга Опенько