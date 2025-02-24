"Доступные кредиты 5-7-9%": во время военного положения предприниматели получили кредитов почти на 280 млрд грн

За прошедшую неделю в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 241 льготный кредит на общую сумму 1,3 млрд гривен, а за время действия военного положения в Украине выдано кредитов на 279,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

За время действия военного положения в Украине выдано 71 682 кредита на 279,8 млрд грн, из которых по состоянию на 24 февраля текущего года:

34,39 млрд грн – на инвестиционные цели;

70,58 млрд грн – на финансирование оборотного капитала;

41,67 млрд грн – кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

32,66 млрд грн – на переработку сельскохозяйственной продукции;

1,97 млрд грн – на финансирование энергосервиса;

57,44 млрд грн – на антивоенные цели;

27,53 млрд грн – кредитование в зоне высокого военного риска.

С начала 2025 года по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" уже получили 2794 кредита на 9,3 млрд грн. Всего с момента старта программы поддержки бизнеса подписано 106 504 кредитных договора на 369,4 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики – 73 275 договоров на 166,3 млрд грн.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов, координирующее все ключевые аспекты деятельности Фонда.

Кредитование бизнеса

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых ссуд на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Напомним, 17 февраля сообщалось, что микро, малое и среднее предпринимательство (ММСП) продолжает получать поддержку от государства. За прошлую неделю в рамках программы " Доступные кредиты 5-7-9% " бизнес получил от уполномоченных банков 436 льготных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн, из которых 291 кредит – от банков государственного сектора экономики на около 0,5 млрд гривен.

Добавим, банки сохраняют оптимистичный настрой по кредитованию : они отмечают увеличение спроса на корпоративные и потребительские кредиты и прогнозируют рост кредитного портфеля в течение следующих 12 месяцев.