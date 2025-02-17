"Доступні кредити 5-7-9%": за минулий тиждень підприємці отримали пільгових кредитів на 1,3 млрд грн

Мікро, мале та середнє підприємництво (ММСП) продовжує отримувати підтримку від держави. За минулий тиждень в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав від уповноважених банків 436 пільгових кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн, з яких 291 кредит – від банків державного сектору економіки на близько 0,5 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

З початку 2025 року за вищевказаною програмою підприємці отримали 2 553 кредити на 8,1 млрд грн, а за час дії воєнного стану — 71 441 кредит на 278,5 млрд грн.

Станом на 17 лютого 2025 року видано:

34,13 млрд грн – на інвестиційні цілі;

70,35 млрд грн – на фінансування оборотного капіталу;

41,46 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

32,48 млрд грн – на переробку сільськогосподарської продукції;

1,97 млрд грн – на фінансування енергосервісу;

57,43 млрд грн – на антивоєнні цілі;

27,16 млрд грн – кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано 106 263 кредитні договори на 368,1 млрд грн, з них банками державного сектору економіки – 73 239 договорів на 166 млрд гривень. У розрізі укладення кредитних договорів лідирують: "ПриватБанк", "Ощадбанк" та "ПУМБ".

Кредитування бізнесу

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Кредитування зростає понад рік як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Чистий кредитний портфель бізнесу за 2024 рік зріс на 21%, а портфель населення – на 39%.

Додамо, банки зберігають оптимістичний настрій щодо кредитування: вони відзначають збільшення попиту на корпоративні та споживчі кредити і прогнозують ріст кредитного портфеля протягом наступних 12 місяців.