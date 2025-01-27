Кредитування бізнесу та населення зростає: Пишний поділився статистикою

Кредитування зростає понад рік як у корпоративному, так і в роздрібному сегментах. Чистий кредитний портфель бізнесу за 2024 рік зріс на 21%, а портфель населення – на 39%.

Голова НБУ Андрій Пишний озвучив оперативну статистику щодо підсумків кредитування за 2024 рік.

Пишний зазначив, що попри висловлювання окремих аналітиків про мляве зростання або взагалі скорочення кредитів, офіційні показники свідчать про позитивні тренди.

Основні цифри

Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення – на 62 млрд грн, або на 39%.

Причини:

Зростання сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" скоротилася до 34%;

корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп;

фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей – сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання;

бізнес зберігає помірне боргове навантаження на рівні, близькому до довоєнних показників, а співвідношення роздрібних позик до річних доходів населення становить лише 10%;

посилення конкуренції стимулює банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів;

якість портфеля поліпшується – частка NPL скоротилася до 31% на 1 грудня 2024 року, або на 6 в. п. з початку минулого року, а показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до категорії непрацюючих співставні з показниками довоєнного рівня.

Плани на 2025 рік

В НБУ в 2025 році надалі реалізовуватимуть кроки, визначені в "Стратегії з розвитку кредитування", зокрема:

поглиблення фінансової інклюзії шляхом розширення доступу до фінансових ресурсів на “територіях стійкості”, наближених до зони бойових дій;

розвиток законодавчої бази для удосконалення інфраструктури кредитування та сприяння врегулюванню непрацюючих кредитів;

поетапне впровадження у фінансовому секторі європейського досвіду з управління екологічними та соціальними ризиками.

Нагадаємо, з грудня 2020 року підприємці отримали 43,29 тис. кредитів на загальну суму 138,4 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі. У 2024 році було видано 10,32 тис. кредитів на суму 35,5 млрд грн.