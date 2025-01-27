Кредитование бизнеса и населения растет: Пышный поделился статистикой

Кредитование растет более года как в корпоративном, так и розничном сегментах. Чистый кредитный портфель бизнеса за 2024 год вырос на 21%, а портфель населения – на 39%.

Глава НБУ Андрей Пышный озвучил оперативную статистику по итогам кредитования за 2024 год.

Пышный отметил, что, несмотря на высказывания отдельных аналитиков о вялом росте или вообще сокращении кредитов, официальные показатели свидетельствуют о положительных трендах.

Основные цифры

Чистый (без учета сложившихся резервов) кредитный портфель бизнеса за 2024 год, по оперативным данным, вырос на 65 млрд. грн., или на 21%, население – на 62 млрд. грн., или на 39%.

Причины:

Рост сформирован рыночными механизмами, поскольку доля бизнес-кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" сократилась до 34%;

корпоративный кредитный портфель растет у банков всех групп;

финучреждения активно наращивают кредитование предприятий разного размера, в частности, крупнейших отраслей – сельского хозяйства, торговли и промышленности, таким образом прилагаясь к их росту;

бизнес сохраняет умеренную долговую нагрузку на уровне, близком к довоенным показателям, а соотношение розничных ссуд к годовым доходам населения составляет лишь 10%;

усиление конкуренции стимулирует банки улучшить условия по кредитам, в частности снизить ставку по бизнес-кредитам в среднем до доковидных 15% годовых, а также существенно улучшить условия потребительских кредитов;

качество портфеля улучшается – доля NPL сократилась до 31% к 1 декабря 2024 года, или к 6 в. п. с начала прошлого года, а показатели миграции гривневых кредитов населения и бизнеса в категорию неработающих сопоставимы с показателями довоенного уровня.

Планы на 2025 год

В НБУ в 2025 году будут в дальнейшем реализовывать шаги, определенные в "Стратегии по развитию кредитования", в частности:

углубление финансовой инклюзии путем расширения доступа к финансовым ресурсам на "территориях устойчивости", приближенных к зоне боевых действий;

развитие законодательной базы для усовершенствования инфраструктуры кредитования и содействия урегулированию неработающих кредитов;

поэтапное внедрение в финансовом секторе европейского опыта управления экологическими и социальными рисками.

Напомним, с декабря 2020 года предприниматели получили 43,29 тыс. кредитов на общую сумму 138,4 млрд. грн. по программе государственных гарантий на портфельной основе. В 2024 году было выдано 10,32 тыс. кредитов на сумму 35,5 млрд грн.