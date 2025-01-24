Підтримка бізнесу: у 2024 році підприємцям надано 35,5 млрд грн допомоги

З грудня 2020 року підприємці отримали 43,29 тис. кредитів на загальну суму 138,4 млрд грн за програмою державних гарантій на портфельній основі. У 2024 році було видано 10,32 тис. кредитів на суму 35,5 млрд грн.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів.

Так, у грудні підприємці отримали 777 кредитів на понад 3 млрд грн із часткою зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,6 млрд гривень.

Станом на 1 січня 2025 року 31 банк-кредитор обслуговує 21, 8 тис. кредитів на 74,9 млрд гривень.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили близько 33,1 млрд гривень. Це 64 % від загального ліміту наданих гарантій (51,7 млрд гривень).

Лідери кредитування

Станом на 1 січня 2025 року лідерами за кількістю кредитів, що обслуговуються під державні гарантії на портфельній основі, є наступні банки:

Приватбанк – 14 839 кредитів на суму 23,7 млрд грн, що складає 65 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 909 кредитів на 10,6 млрд грн (49 % від ліміту банку);

Укргазбанк – 942 кредити на 10,4 млрд грн (70 % від свого ліміту);

ПУМБ – 675 кредитів на 7,2 млрд грн (68 % від свого ліміту);

Укрексімбанк – 438 кредитів на 6,3 млрд грн (62 % від свого ліміту).

Географія кредитування

Найбільший обсяг кредитів під державні гарантії на портфельній основі обслуговується в Києві – 2 617 кредитів на суму 9,9 млрд грн. Також значні обсяги кредитів зафіксовано в таких регіонах:

Дніпропетровська область – 1 746 кредитів на 5,8 млрд грн;

Львівська область – 1 816 кредитів на 5,5 млрд грн;

Київська область – 1 420 кредитів на 4,7 млрд грн;

Харківська область – 755 кредитів на 4,6 млрд грн.

Кредитування за економічною діяльністю

За видами економічної діяльності найбільше кредитів отримано у таких сферах:

Сільське господарство – 4 782 кредити на загальну суму 28,1 млрд грн;

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 9 367 кредитів на 20,4 млрд грн;

Переробна промисловість – 3 924 кредити на 19,1 млрд грн;

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 213 кредитів на 2,5 млрд грн;

Будівництво – 614 кредитів на 1,8 млрд грн.

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.