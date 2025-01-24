Поддержка бизнеса: в 2024 году предпринимателям предоставлено 35,5 млрд грн помощи

С декабря 2020 года предприниматели получили 43,29 тыс. кредитов на общую сумму 138,4 млрд грн по программе государственных гарантий на портфельной основе. В 2024 году было выдано 10,32 тыс. кредитов на сумму 35,5 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, в декабре предприниматели получили 777 кредитов более чем на 3 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 января 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 21,8 тыс. кредитов на 74,9 млрд. гривен.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 33,1 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

Лидеры кредитования

По состоянию на 1 января 2025 г. лидерами по количеству кредитов, обслуживаемых под государственные гарантии на портфельной основе, являются следующие банки:

Приватбанк – 14 839 кредитов на сумму 23,7 млрд грн, что составляет 65% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк – 2909 кредитов на 10,6 млрд грн (49% от лимита банка);

Укргазбанк – 942 кредита на 10,4 млрд грн (70% от своего лимита);

ПУМБ – 675 кредитов на 7,2 млрд грн (68% своего лимита);

Укрэксимбанк – 438 кредитов на 6,3 млрд грн (62% от своего лимита).

География кредитования

Наибольший объем кредитов под государственные гарантии на портфельной основе обслуживается в Киеве – 2617 кредитов на сумму 9,9 млрд грн. Также значительные объемы кредитов зафиксированы в следующих регионах:

Днепропетровская область – 1746 кредитов на 5,8 млрд грн;

Львовская область – 1816 кредитов на 5,5 млрд грн;

Киевская область – 1420 кредитов на 4,7 млрд грн;

Харьковская область – 755 кредитов на 4,6 млрд. грн.

Кредитование по экономической деятельности

По видам экономической деятельности больше кредитов получено в следующих сферах:

Сельское хозяйство – 4782 кредита на общую сумму 28,1 млрд грн;

Оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9367 кредитов на 20,4 млрд грн;

Перерабатывающая промышленность – 3 924 кредита на 19,1 млрд грн;

Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 1213 кредитов на 2,5 млрд грн;

Строительство – 614 кредита на 1,8 млрд грн.

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.