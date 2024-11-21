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Изменения в "Доступных кредитах 5-7-9%" помогли направить 60% новых ссуд на развитие производства
Изменения в мае 2024 года условий программы "Доступные кредиты 5-7-9%" привели к росту доли кредитов для бизнеса на развитие производства. За полгода украинские предприниматели получили льготные кредиты на 40,9 млрд грн, из которых 59% (24,1 млрд грн) направлено на переработку и инвестиционные проекты.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Сколько кредитов выдано за этот период
Отмечается, что за этот период на развитие перерабатывающих предприятий выдано 12,7 млрд. грн. (31% от общего объема новых кредитов), еще 11,4 млрд. грн. (28%) — на реализацию инвестиционных проектов.
На поддержку бизнеса в зоне высокого военного риска направлено 10,9 млрд грн (27%), на пополнение оборотных средств — 5,9 млрд грн (14%).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Благодаря чему удалось добиться таких результатов
В ведомстве напоминают, что подобные результаты стали следствием целевого перепрофилирования программы льготного кредитования.
30 апреля 2024 года правительство приняло изменения в условия кредитования, ограничив максимальную сумму на пополнение оборотного капитала до 5 млн грн, в то же время сохранив высокие лимиты (до 150 млн грн) для предприятий перерабатывающей промышленности и инвестиционных целей. Это было сделано для переориентации государственной поддержки на развитие и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.
Как отметил заместитель министра экономики Андрей Телюпа, результаты последних месяцев показывают, что перепрофилирование программы достигает своей цели — все больше предприятий используют кредиты для развития переработки и производства. Это дает толчок дальнейшему внедрению государственной политики "Сделано в Украине", ведь модернизация промышленности и инвестиции в производство — это основа для создания продукции с высокой добавленной стоимостью.
"Поэтому мы продолжаем работать над тем, чтобы программа "5-7-9" максимально поддерживала производственные и инвестиционные проекты", — отметил он.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков. Наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (46,6 тыс.), Ощадбанк (15,5 тыс.) и Укргазбанк (5,5 тыс.).
5-7-9: условия программы
"Доступные кредиты 5-7-9%" – это программа, запущенная в феврале 2020 года и предназначенная для поддержки малых и средних предприятий, получающих до 50 млн грн прибыли в год.
Эти средства можно потратить на:
- покупку новых или подержанных средств на предприятии;
- модернизацию имеющихся средств;
- строительство, реконструкцию или ремонт в помещениях, где ведется основная хозяйственная деятельность (кроме офисных помещений);
- пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и на похожие цели.
Процентные ставки распределены следующим образом:
- 5% годовых предназначены для бизнесов, выручка которых составляет до 25 млн грн, и которые должны создать по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;
- 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, без условия относительно рабочих мест;
- 9% годовых – для бизнеса с выручкой до 50 млн гривен.