Украинский бизнес получил первый кредит на установку солнечной электростанции в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%"

Sense Bank стал первым, кто выдал кредит на установку солнечной электростанции мощностью 1 МВт после расширения программы «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В рамках расширенной программы "Доступные кредиты 5-7-9%", направленной на восстановление энергетической инфраструктуры, Sense Bank предоставил финансирование компании, специализирующейся на производстве и продаже металлических конструкций.

Средства будут использованы для строительства солнечной электростанции мощностью 1 МВт в Черновицкой области. Отмечается, что станция способна обеспечить электроэнергией около 360 квартир, а ее годовая генерация составит 1150 МВт-часов. Общая сумма кредита составляет 14,2 миллиона гривен, а срок его погашения – пять лет.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, предприниматели активно пользуются программой для финансирования проектов по развитию альтернативных источников энергии и газовой электрогенерации. Это особенно актуально в условиях дефицита электроэнергии, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры. Расширение программы в начале июля позволило предприятиям получать кредиты на приобретение необходимого энергетического оборудования, что уже подтвердило свою эффективность.

Напомним, Кабинет Министров Украины расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Начиная с 20 июля, Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут использовать средства этой программы для приобретения и установки генераторов, производящих электроэнергию из альтернативных источников, а также систем хранения электроэнергии и вспомогательного оборудования. предоставляется на сумму до 5 миллионов гривен сроком до 5 лет под 7% годовых.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" будет работать в сочетании с программой "ГринДИМ", что позволит ОСМД и ЖСК получить компенсацию до 70% стоимости проекта после его реализации.

Для участия в программе руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков-партнеров программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и предоставить необходимые документы.

Кроме того, правительство ввело беспроцентное кредитование для домохозяйств на приобретение и установку гибридных систем электроснабжения, работающих на альтернативных источниках энергии. Государство компенсирует процентную ставку по таким кредитам в течение 10 лет, а максимальная сумма кредита может достигать 480 тысяч гривен.

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