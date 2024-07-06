Правительство запустило доступные кредиты для домохозяйств на покупку и установку энергооборудования

Украинцы смогут самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Соответствующие шаги по стимулированию развития альтернативных источников электроэнергии и перехода домохозяйств на альтернативные источники энергопотребления презентовало Правительство во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что Кабинет Министров Украины расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Теперь за ее счет Объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) смогут покупать и устанавливать генерирующие установки, производящие электрическую энергию из альтернативных источников, а также установки хранения электрической энергии и вспомогательное оборудование.

Кредиты под 0% на установку электростанций

В частности, каждый украинец, желающий приобрести и установить солнечные, ветровые электростанции вместе с системами накопления электроэнергии, сможет получить кредит под 0%. Государство полностью компенсирует процентную ставку.

По этой программе можно приобрести станции мощностью до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может составлять до 480 тысяч гривен, а срок кредитования увеличен до 10 лет.

Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, требования к желающим получить такой кредит просты: не быть гражданином России, не быть под санкциями, не привлекаться к уголовному соответствию за преступления против нацбезопасности, не фигурировать в производствах о банкротстве или неплатежеспособности.

Отдельно предусмотрена программа для Объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) на внедрение энергоэффективности и построение альтернативной генерации.

По расширенной программе "Доступные кредиты 5-7-9" они смогут получить кредит до пяти миллионов гривен сроком до 5 лет под 7%. За эти средства можно купить и установить, например генерирующие установки и вспомогательное оборудование.

Кроме того, после реализации проекта ОСМД и ЖСК могут направиться на программу "ГринДИМ" и компенсировать еще 70% стоимости проекта. Так ОСМД сможет поскорее погасить кредит.

Обе программы стартуют 20 июля. В первой волне к их реализации привлечены государственные банки, в частности, ПриватБанк, Сбербанк и Укргазбанк. В дальнейшем планируется расширение программы и присоединение к ней других банков.

Расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса

Кроме того, Правительство расширило программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для бизнеса на покупку и установку электрогенерационных установок, работающих на газе. В частности, можно приобрести и установить газотурбинные, газопоршневые и биогазовые генерационные установки . Максимальная сумма соответствующего льготного кредита составляет до 150 млн. гривен, а срок кредитования – до 10 лет.

Для деоккупированных и прифронтовых территорий правительство ввело улучшенные условия. Увеличенный срок кредита и предел. И понижена процентная ставка. Компенсация происходит до 1% в первые два года, 5% со следующего года на инвестиционные цели. Лимит и срок программы увеличены до 150 млн. и до 10 лет.

Также для тех предприятий, которые хотят инвестировать в собственную генерацию сумму более 150 млн грн, доступно предложение от 19 крупнейших банков Украины, которые предоставляют льготное кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры. Сумма кредитов в зависимости от сегмента может составить до 25 млн. евро. Срок кредита будет составлять до 5-7 лет, базовая процентная ставка для кредитов в национальной валюте в рамках базового продукта: на первый год - 13,5% годовых или UIRD3M+0,5%, начиная со второго года - плавающая, но не более UIRD12M +3%.

"Что очень важно и что было всегда вызовом для бизнеса — наличие залога. На восстановление энергетики залогом будет именно оборудование, которое бизнес покупает. Что значительно попробует процесс получения кредита и делает его более доступным для большего количества предпринимателей", — отметила Свириденко.

Также продолжается работа по увеличению возможностей импорта электроэнергии из Европы. С декабря прошлого года правительство увеличило разрешенный максимум импорта электроэнергии из ЕС с 1200 до 1700 МВт.

Льготные кредиты: в Украине усилят финансирование проектов восстановления энергетики

Национальный банк Украины принял решения, которые усилят финансирование проектов восстановления украинской энергетики. В частности, речь идет о льготных кредитах и грантах на энергооборудование.

Ранее Правительство объявило о начале государственной программы льготного кредитования на закупку энергетического оборудования как для граждан, так и для бизнеса.

Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство составит 244 тысяч гривен. Максимальная сумма кредита составит 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) могут получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.