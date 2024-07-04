Киев предоставит финансово-кредитную поддержку производителям и покупателям электрооборудования

Киевский городской совет принял решение о предоставлении финансово-кредитной поддержки малому и среднему бизнесу, занимающемуся производством генераторов, трансформаторов, электрораспределительной и контрольной аппаратуры, а также аккумуляторов и другого электрического оборудования. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Решение было принято в связи с постоянными обстрелами энергетической инфраструктуры, которые привели к значительным потерям генерирующих мощностей и регулярным отключениям электроэнергии.

Перебои с энергоснабжением негативно влияют на работу малого и среднего бизнеса, уменьшая количество и качество производства необходимых товаров и услуг, а также приводят к уменьшению поступлений в городской бюджет.

Как сообщил глава постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Александр Бродский, цель финансово-кредитной поддержки помочь предпринимателям приобрести альтернативные источники энергии и обеспечить бесперебойную работу их предприятий. Это будет способствовать стабилизации экономической ситуации в городе и обеспечению потребностей киевлян в необходимых товарах и услугах.

Напомним, что Киев также оказывает финансово-кредитную поддержку малому и среднему бизнесу в отраслях перерабатывающей промышленности, производстве летательных аппаратов и сопутствующего оборудования.

Соответствующее решение Киевского городского совета было принято в целях сохранения рабочих мест и поддержки стратегических отраслей экономики в условиях войны.

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, эта поддержка будет способствовать увеличению объемов производства, модернизации технологий и повышению качества продукции, имеющей стратегическое значение для Киева и Украины.

Программа будет действовать в течение военного положения и 90 дней после его завершения.

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