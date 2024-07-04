Київ надасть фінансово-кредитну підтримку виробникам і покупцям електрообладнання

Київська міська рада ухвалила рішення про надання фінансово-кредитної підтримки малому та середньому бізнесу, який займається виробництвом генераторів, трансформаторів, електророзподільної та контрольної апаратури, а також акумуляторів та іншого електричного устаткування. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Рішення було прийнято у зв'язку з постійними обстрілами енергетичної інфраструктури, які призвели до значної втрати генеруючих потужностей та регулярних відключень електроенергії.

Зазначається, що перебої з енергопостачанням негативно впливають на роботу малого та середнього бізнесу, зменшуючи кількість та якість виробництва необхідних товарів і послуг, а також призводять до зменшення надходжень до міського бюджету.

Як повідомив голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський, фінансово-кредитна підтримка має на меті допомогти підприємцям придбати альтернативні джерела енергії та забезпечити безперебійну роботу їхніх підприємств. Це сприятиме стабілізації економічної ситуації в місті та забезпеченню потреб киян у необхідних товарах та послугах.

Нагадаємо, що Київ також надає фінансово-кредитну підтримку малому та середньому бізнесу в галузях переробної промисловості, виробництва літальних апаратів і супутнього устаткування.

Відповідне рішення Київської міської ради було прийняте з метою збереження робочих місць та підтримки стратегічних галузей економіки в умовах війни.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, ця підтримка сприятиме збільшенню обсягів виробництва, модернізації технологій і підвищенню якості продукції, що має стратегічне значення для Києва та України.

Програма діятиме протягом воєнного стану та 90 днів після його завершення.

Фото: ua.depositphotos.com