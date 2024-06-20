ПриватБанк розпочинає кредитування енергогенерації за програмою “Доступні кредити 5-7-9%”

ПриватБанк вже приймає заявки від корпоративних клієнтів та МСБ на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок за державною програмою доступних кредитів “5-7-9%”.

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Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Зазначається, що розширення Урядом можливостей програми доступного кредитування бізнесу дає можливість корпоративним клієнтам та представникам МСБ отримати пільгове фінансування на придбання та установку обладнання енергогенерації.

Це дозволить підтримувати та розвивати виробництво в умовах дефіциту енергії та активно розвивати ринок малої розподіленої генерації

"Отримані за програмою кредитні кошти клієнти банку зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок", - підкреслюють в ПриватБанку.

Які умови

Як повідомляють в ПриватБанку, максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень.

Програма “Доступні кредити 5-7-9%” також передбачає можливість для бізнесу використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Подати заявку на отримання кредиту в ПриватБанку можна на сайті банку.

Нагадаємо, 18 червня 2024 року Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Тепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу.

ПриватБанк надає кредити бізнесу на енергообладнання

ПриватБанк відкрив прийом заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів тощо – всього, що потрібно для енергонезалежності.

Мікро та малий бізнес може отримати до 10 млн грн, причому кредити до 1 млн грн фінансуються без застави на строк до 2 років, а кредити від 1 до 10 млн грн до 5 років (із заставою обладнання або іншого майна).

Також ПриватБанк скасував комісію за видачу таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до 5 років.