ПриватБанк начинает кредитование энергогенерации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

ПриватБанк уже принимает заявки от корпоративных клиентов и МПБ на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок по государственной программе доступных кредитов "5-7-9%".

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что расширение Правительством возможностей программы доступного кредитования бизнеса позволяет корпоративным клиентам и представителям МПБ получить льготное финансирование на приобретение и установку оборудования энергогенерации.

Это позволит поддерживать и развивать производство в условиях дефицита энергии и активно развивать рынок малой распределенной генерации.

"Полученные по программе кредитные средства клиенты банка могут потратить на финансирование строительства и устройства газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок", - подчеркивают в ПриватБанке.

Какие условия

Как сообщают в ПриватБанке, максимальная сумма льготного кредита на соответствующие цели составляет до 150 млн. гривен.

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает возможность для бизнеса использовать кредитные средства для приобретения солнечных и ветровых электростанций, а также оборудования для накопления электрической энергии.

Подать заявку на получение кредита в ПриватБанке можно на сайте банка .

Напомним, 18 июня 2024 года Кабинет Министров Украины расширил возможности государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9% ". Теперь за ее счет предприниматели смогут приобрести и установить электрогенерационные установки, которые работают на газе.

ПриватБанк предоставляет кредиты бизнесу на энергооборудование

ПриватБанк открыл прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и т.п. – всего, что необходимо для энергонезависимости.

Микро и малый бизнес может получить до 10 млн грн, причем кредиты до 1 млн грн финансируются без залога сроком до 2 лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн до 5 лет (с залогом оборудования или другого имущества).

Также ПриватБанк упразднил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.

Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн сроком до 5 лет.