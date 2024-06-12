Бизнес может продавать товары в рассрочку через ПриватБанк: как это сделать

Украинские предприниматели и малый бизнес могут продавать свои товары и услуги в рассрочку через бота ПриватБанка @Privat_Invoice_bot.

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Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что для того, чтобы продавать товары в рассрочку с Оплатой частями не обязательно иметь физический POS-терминал банка или подключать сервис интернет эквайринга или интеграцию с сервисом.

Покупка товаров в рассрочку через сервисы ПриватБанка

Как объясняют в финучреждении, предприниматели - клиенты ПриватБанка для оформления оплаты товаров в рассрочку с "Оплатой по частям" могут выставить мгновенный счет клиенту прямо с компьютера или смартфона продавца через Telegram-бота.

Покупатель производит покупку в пределах доступного ему лимита кредитования, подтвержденного банком, а оплачивает счет с помощью "Приват24".

"Покупка товаров в рассрочку через сервисы ПриватБанка " Оплата частями " и "Мгновенная рассрочка" является самой доступной для клиентов банка, оформить рассрочку можно мгновенно на сайтах и в магазинах всех крупнейших украинских сетей по продаже техники, мобильных телефонов, одежды, обуви и других товаров", – отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко.

Он добавил, что каждый месяц украинцы покупают в рассрочку через ПриватБанк товаров на 1,6 миллиарда гривен.

Какие услуги доступны в "Приват24 для бизнеса"

Ранее Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.

Также Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний " Досье деловой репутации ", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".

Кроме того, украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.

А недавно в "Приват24 для бизнеса" запустили еще одну услугу – автоматическое заполнение календаря налоговых отчетов. Теперь бизнес-клиенты Приватбанка могут пользоваться новой функцией "Календарь отчетов", чтобы не упустить сроки представления налоговой отчетности.