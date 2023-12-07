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Приватбанк будет обслуживать новые зарплатные проекты для бизнеса без комиссии в течение года
Государственный Приватбанк запустил льготный тариф для бизнес-клиентов, которые в течение действия программы откроют в банке новый зарплатный проект.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что в рамках предложения предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплату на карты ПриватБанка, получают нулевой тариф на расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту
“На сегодняшний день более половины украинского бизнеса выплачивают зарплату через Приватбанк, ведь современные технологии банка позволят значительно упростить и автоматизировать начисление и выплату зарплат, работающих на эффективность бизнеса, - отметил член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он добавил, что в условиях военного положения использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги является дополнительным фактором безопасности для людей.
По словам Заиграева, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание по зарплатному проекту получают все бизнес-клиенты, которые подключат зарплатный проект в ПриватБанке с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года.
Дополнительную информацию можно найти на сайте банка.
Напомним, Приватбанк расширяет возможности сервиса проверки украинских компаний "Досье деловой репутации", работающего для клиентов банка в "Приват24 для бизнеса".
Также украинские предприниматели теперь могут продавать валюту в приложении "Приват24" для физических лиц. Чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно зайти в меню "Бизнес", выбрать услугу "Продажа валюты", указать счета и сумму сделки и подписать SmartID.