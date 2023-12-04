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Приватбанк запустил SWIFT-переводы без дополнительной комиссии с одной из стран ЕС
Клиенты ПриватБанка смогут получать SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.
Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.
Отмечается, что Приватбанк развивает платежные "мосты" с европейскими банками, чтобы способствовать расширению географии партнеров для активизации расчетов клиентов.
"Для удобства клиентов, многие из которых оказались в Чехии из-за войны и помогают родным, близким и ВСУ в Украине, Приватбанк открыл новый корреспондентский счет в Citibank NA в чешских кронах", - отмечают в финучреждении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Там добавляют, что новый корреспондентский счет позволяет клиентам отправлять в Приватбанк SWIFT-переводы физических лиц в чешских кронах без дополнительной комиссии.
Сформировать реквизиты можно через Приват24 (меню «Сервисы – Переводы – SWIFT – Реквизиты»).
Зачисление валютных переводов на гривневые счета производится без комиссии.
"Главные преимущества получения SWIFT-переводов через Приватбанк – отсутствие ограничений по сумме, возможность онлайн отслеживания переводов, специальная линия поддержки для получателей SWIFT-переводов", – подчеркнули в финучреждении.
По данным банка, обычно деньги поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут.
Как получить реквизиты карты для зачисления SWIFT через вебверсию Приват24 можно узнать по ссылке.
Напомним, Приватбанк ввел единый тариф на SWIFT-переводы за границу и по Украине – 0,5% от суммы. Однако банк установил пределы тарифа: не менее 5 грн и не более $100 (в гривневом эквиваленте по официальному курсу НБУ).
Как получить SWIFT-перевод из-за границы
Валютные переводы из-за границы можно получить на гривневую карту. Конвертация валюты будет произведена по курсу на день зачисления. Комиссию за SWIFT-перевод из-за границы в Украину оплачивает отправитель денег своему банку.
Из SWIFT-перевода можно получить наличную валюту в отделении банка. При этом нужно заранее заказать деньги на отделение. Такая система действует и для клиентов ПриватБанка.