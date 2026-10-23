UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,40

45,26

EUR

51,10

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украинская ИТ-отрасль обеспечивает каждый восьмой доллар от экспорта: кто покупает услуги

программисты, мониторы
Новая программа от Еврокомиссии для deep tech-стартапов. / Freepik

Украинская ИТ-отрасль обеспечивает 12,5% общего экспорта товаров и услуг Украины. За восемь месяцев 2026 года экспорт компьютерных услуг принес стране $4,46 млрд, что составляет каждый восьмой доллар экспортной выручки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Украинский ИТ-сектор остается важной частью экономики страны. Он обеспечивает валютные поступления, создает сотни тысяч рабочих мест, платит миллиарды гривен налогов и оказывает значительное влияние на смежные отрасли", — отметили в ведомстве.

Объем рынка

По данным министерства, объем украинского ИТ-рынка достиг $ 7,85 млрд. Отрасль обеспечивает более 800 000 прямых и косвенных рабочих мест. По итогам 2025 года сектор сформировал 3,2 % ВВП Украины, а ИТ-компании уплатили ₴50,5 млрд налогов.

Каждая гривна, созданная в ИТ, генерирует 1,09 грн прибавочной стоимости в смежных секторах. Один специалист отрасли обеспечивает 2,29 рабочего места в смежных сферах, а общий экономический мультипликатор составляет 3,75.

Структура экспорта и страны-импортеры

Компьютерные услуги составляют 42% в структуре экспорта услуг Украины и занимают первое место. По общему объему экспорта товаров и услуг ИТ находится на втором месте.

За первые 8 месяцев 2026 года экспорт ИТ-услуг принес Украине $4,46 млрд, что составляет 12,5 % от общего экспорта товаров и услуг ($35,80 млрд).

Крупнейшими импортерами украинских компьютерных услуг в первом полугодии 2026 года стали:

  • США - $ 1,234 млрд;
  • Мальта - $280 млн;
  • Великобритания - $267 млн;
  • Кипр - $250 млн;
  • Швейцария - $124 млн.

Показатели пространства "Дія.City"

По данным Минцифры, пространство "Действие. City" объединяет более 4 700 технологических компаний и более 218 000 ИТ-специалистов, что представляет более 80% технологического сектора Украины. Среди резидентов более 11 компаний-единорогов и международные бренды, в том числе MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

За все время работы резиденты уплатили более 109 млрд налогов, из которых 43,9 млрд — за первые девять месяцев 2026 года. В пространстве работают около 500 компаний напрямую defense tech, крупнейшие из которых за последние 1,5 года привлекли более 200 млн долларов инвестиций.

Ранее сообщалось, что совокупный доход десяти крупнейших ИТ-компаний Украины по Индексу Опендатабота 2026 года составил 54,67 млрд грн, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности