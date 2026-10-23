Украинская ИТ-отрасль обеспечивает каждый восьмой доллар от экспорта: кто покупает услуги

Украинская ИТ-отрасль обеспечивает 12,5% общего экспорта товаров и услуг Украины. За восемь месяцев 2026 года экспорт компьютерных услуг принес стране $4,46 млрд, что составляет каждый восьмой доллар экспортной выручки.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Украинский ИТ-сектор остается важной частью экономики страны. Он обеспечивает валютные поступления, создает сотни тысяч рабочих мест, платит миллиарды гривен налогов и оказывает значительное влияние на смежные отрасли", — отметили в ведомстве.

Объем рынка

По данным министерства, объем украинского ИТ-рынка достиг $ 7,85 млрд. Отрасль обеспечивает более 800 000 прямых и косвенных рабочих мест. По итогам 2025 года сектор сформировал 3,2 % ВВП Украины, а ИТ-компании уплатили ₴50,5 млрд налогов.

Каждая гривна, созданная в ИТ, генерирует 1,09 грн прибавочной стоимости в смежных секторах. Один специалист отрасли обеспечивает 2,29 рабочего места в смежных сферах, а общий экономический мультипликатор составляет 3,75.

Структура экспорта и страны-импортеры

Компьютерные услуги составляют 42% в структуре экспорта услуг Украины и занимают первое место. По общему объему экспорта товаров и услуг ИТ находится на втором месте.

За первые 8 месяцев 2026 года экспорт ИТ-услуг принес Украине $4,46 млрд, что составляет 12,5 % от общего экспорта товаров и услуг ($35,80 млрд).

Крупнейшими импортерами украинских компьютерных услуг в первом полугодии 2026 года стали:

США - $ 1,234 млрд;

Мальта - $280 млн;

Великобритания - $267 млн;

Кипр - $250 млн;

Швейцария - $124 млн.

Показатели пространства "Дія.City"

По данным Минцифры, пространство "Действие. City" объединяет более 4 700 технологических компаний и более 218 000 ИТ-специалистов, что представляет более 80% технологического сектора Украины. Среди резидентов более 11 компаний-единорогов и международные бренды, в том числе MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

За все время работы резиденты уплатили более 109 млрд налогов, из которых 43,9 млрд — за первые девять месяцев 2026 года. В пространстве работают около 500 компаний напрямую defense tech, крупнейшие из которых за последние 1,5 года привлекли более 200 млн долларов инвестиций.

Ранее сообщалось, что совокупный доход десяти крупнейших ИТ-компаний Украины по Индексу Опендатабота 2026 года составил 54,67 млрд грн, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом.