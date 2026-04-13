Украинский ІТ-сектор теряет темпы: доход лидеров снизился в 2026 году

Совокупный доход десяти крупнейших ІТ-компаний Украины по Индексу Опендатабота 2026 года составил 54,67 млрд грн, что на 3% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Опендатабот.

В то же время, порог входа в топ-10 практически не изменился — 2,69 млрд грн против 2,6 млрд грн в 2025 году.

Тройка лидеров рейтинга осталась без изменений. Первое место традиционно занимает GlobalLogic Украина, сократившая доход на 7%, но увеличившая прибыль на 15% — до 748 млн грн. В компании отмечают, что стабильность бизнеса обеспечивается диверсификацией портфеля клиентов и привлечением новых заказчиков.

Второе и третье места занимают компании EPAM. "Эпам Системз" снизила доход на 10% - до 10,22 млрд грн, тогда как "Эпам диджитал" продемонстрировала рост до 9,24 млрд грн. Совокупно они сформировали 19,46 млрд грн дохода, или 36% от общего объема топ-10. В то же время их суммарная прибыль сократилась до 1,78 млрд грн.

Четвертую позицию третий год подряд удерживает Luxoft, доход которой снизился на 11% — до 4,85 млрд грн, а прибыль — на 16%, до 220 млн грн.

Пятое место заняла компания "Килобайт1024", ставшая одним из новичков рейтинга. Ее доход вырос вдвое — до 4,41 млрд грн, а прибыль достигла 2,49 млрд грн — самого высокого показателя среди участников топ-10. В компании объясняют динамику сочетания международных инвестиций, масштабирования бизнеса и активного внедрения решений на базе искусственного интеллекта.

Существенные изменения произошли и в группе SoftServe. В рейтинг вошли две новые компании – SoftServe Digital и SoftServe Matrix. Первая заняла шестое место, увеличив доход в 1,7 раза – до 3,75 млрд грн, а прибыль – до 214 млн грн. SoftServe Matrix, созданная в 2024 году, получила 2,85 млрд грн дохода и нарастила прибыль в 2,8 раза – до 143 млн грн.

SoftServe Technologies выбыла из рейтинга. Совокупно две компании группы сформировали 12% дохода топ-10.

Седьмую позицию заняла Tietoevry Create Украина, которая сократила доход на 2% — до 3,01 млрд грн, увеличив прибыль на 17% — до 389 млн грн.

Intellias опустилась на девятое место после снижения дохода почти на треть – до 2,77 млрд грн. Прибыль компании сократилась более чем вдвое - до 136 млн грн.

Замыкает десятку Capgemini Украина, основанную в 2024 году. Компания продемонстрировала самые высокие темпы роста дохода среди лидеров – в 2,5 раза, до 2,69 млрд грн. Прибыль выросла на 5% - до 282,5 млн грн.

Из рейтинга выбыли SoftServe Technologies, Fintech Band, а также Favbet (Highload Solutions) и SQUAD Украина, подвергшиеся снижению доходов.

По данным последнего рейтинга продуктовых компаний и IT-отделов, украинский рынок ИТ остается стабильным по количеству кадров. В 50 крупнейших продуктовых и IT-компаниях Украины работают 24,5 тыс. технических специалистов.