Euvic строит в Украине IT-группу и выходит на биржу: что это значит для украинского рынка

Польская IT-группа Euvic, с 2021 года консолидирующая украинские технологические компании, вышла на альтернативный рынок NewConnect Варшавской фондовой бирже. С 16 января 2026 г. ее акции торгуются под тикером EUV с рыночной оценкой около 1 млрд злотых (≈$250 млн).

Для украинского IT-рынка этот выход на биржу имеет прямое значение: Euvic целенаправленно строит в Украине собственный технологический кластер и заявляет о намерении войти в топ-10 компаний украинского рынка. В группу уже входят Exoft (Львов), Artkai, 7Devs и Lampa Software – офисы во Львове, Киеве, Харькове и Виннице.

Под консолидацию этих активов Euvic получила финансирование от польского государственного фонда PFR – первый подобный инструмент, направленный на инвестиции непосредственно в Украину.

Примечательно, что уже 5 марта 2026 года группа раскрыла биржевой отчет о новом соглашении: именно украинская структура Euvic Ukraina sp. z oo выступила покупателем 100% финской компании Moretime Finland Oy. Базовая цена сделки - €1,85 млн, дополнительный earn-out может достичь еще €1 млн в зависимости от финансовых результатов 2026-2027 годов.

Это означает, что украинская юридическая единица группы используется не только в качестве delivery-платформы, но и как инструмент для приобретений на других европейских рынках. Выход на биржу в свою очередь упрощает доступ к капиталу и повышает прозрачность группы для западных клиентов — что непосредственно усиливает позиции ее украинских активов.

Напомним, в 2023 году Euvic успешно завершила сделку по покупке львовского поставщика программного обеспечения Exoft. Однако сумма сделки не разглашается.

Автор:
Татьяна Гойденко