Польський IT-консорціум придбав українську компанію Exoft

Польська ІТ-компанія Euvic Group успішно завершила угоду купівлі львівського постачальника програмного забезпечення Exoft. Проте сума угоди не розголошується.

Про це повідомили співзасновник Mergewave Capital та M&A представник Euvic в Україні Тарас Бачинський, передає AIN.UA.

За його словами, Euvic плануює надалі продовжити поглинання українських ІТ-компаній, щоб створити сталу присутність в Україні. Компанія також має намір збудувати сервісні центри в Україні, розвивати бізнес-центри на міжнародних ринках.

Стратегія поглинання Euvic передбачає, що компанія, яку купують, зберігає повну операційну автономність.

"Exoft має міцні позиції на ринку розробки програмного забезпечення та команду висококваліфікованих співробітників. Сподіваюся, що входження Exoft до групи Euvic дозволить обом сторонам розвиватися та значно підвищити ефективність. Так, ми усвідомлюємо ризики, пов’язані з веденням бізнесу в поточній ситуації в Україні, але бачимо в цьому і можливості. ІТ-індустрія, попри все, залишається стабільною. Ми віримо, що війна закінчиться, і хочемо підтримувати наших партнерів у подальшому розвитку", – коментує віцепрезидент Euvic Лукаш Чернецький.

Euvic була заснована в 2005 році на базі невеликого підприємства програмного забезпечення в Глівіце, і з роками перетворилася на групу ІТ-компаній, що консолідують ІТ-ринок. У 2021 році загальний дохід компаній, що входять до групи Euvic, склав 1,06 млрд злотих (майже $250 млн).