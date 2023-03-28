Apple оновила операційну систему. Для українців буде сюрприз

В iOS 16.4 з’явилося предиктивне введення для декількох мов, включаючи українську (система введення тексту, при якій програма пропонує варіанти закінчення слів та фраз, базуючись на наявних у власному словнику).

Про це повідомляє The Verge.

Також з’явилася підтримка введення тексту за допомогою свайпів: набирати текст можна проводячи пальцями по клавіатурі.

Оновлення iOS 16.4 можна встановити на смартфони починаючи від iPhone 8 до новіших версій.

В iOS 16.4 є наступні зміни:

21 новий емодзі, включаючи тварин, жести рук і предмети;



Сповіщення для веб-додатків додано на головний екран;

Функція "Ізоляція голосу" для мобільних дзвінків надає пріоритет вашому голосу та блокує навколишній шум;



Функція "Дублікати альбому" в "Фото" розширює підтримку для виявлення дублікатів фотографій і відео в медіатеці iCloud;



Підтримка VoiceOver для карт у програмі "Погода";



Налаштування доступності для автоматичного затемнення відео при спалахах світла або стробоскопічних ефектах;



Вирішено проблему, через яку запити "Попросити купити" від дітей могли не відображатися на пристрої батьків;



Вирішено проблему, через яку термостати, сумісні з Matter, могли не реагувати на запити при підключенні до Apple Home;



Оптимізація виявлення збоїв у моделях iPhone 14 та iPhone 14 Pro.



Нагадаємо, раніше Apple оголосила, що запускає з 28 березня окремий додаток Apple Music Classical, в якому можна буде слухати виключно класичну музику.