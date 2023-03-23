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Apple планує витрачатиме $1 млрд на рік на фільми: що відомо
Корпорація Apple планує витрачати 1 мільярд доларів на рік на виробництво фільмів, які будуть виходити в кінотеатрах, щоб підвищити свій авторитет у Голлівуді та залучити передплатників до свого потокового сервісу.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Apple звернулася до кіностудій щодо партнерства, щоб випустити кілька фільмів у кінотеатрах цього року та ряд інших фільмів у майбутньому. Зокрема, список потенційних релізів включає фільм Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця" з Леонардо Ді Капріо в головній ролі.
Як зазначається, інвестиції в кіновиробництво значно зросли порівняно з минулими роками. Більшість попередніх оригінальних фільмів Apple були ексклюзивними для потокового сервісу або випущені в обмеженій кількості кінотеатрів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами співрозмовників Bloomberg, компанія пообіцяла показувати фільми в тисячах кінотеатрів принаймні протягом місяця, хоча вона ще не завершила жодних планів.
Apple також розглядає кінотеатри як спосіб підвищити обізнаність про свою послугу потокового передавання TV+. Apple TV+ має від 20 до 40 мільйонів підписників, що менше, ніж у таких конкурентів, як Netflix і Disney+.
Нагадаємо, компанія Apple запустить з 28 березня окремий додаток Apple Music Classical, в якому можна буде слухати виключно класичну музику.
Джерело фото: Depositphotos