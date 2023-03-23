Apple планирует тратить $1 млрд в год на фильмы: что известно

Apple планирует тратить 1 миллиард долларов в год на производство фильмов, которые будут выходить в кинотеатрах, чтобы повысить свой авторитет в Голливуде и привлечь подписчиков к своему потоковому сервису.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Apple обратилась к киностудиям о партнерстве, чтобы выпустить несколько фильмов в кинотеатрах в этом году и ряд других фильмов в будущем. В частности, список потенциальных релизов включает фильм Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" из Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Как отмечается, инвестиции в кинопроизводство значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были эксклюзивны для потокового сервиса или выпущены в ограниченном количестве кинотеатров.

По словам собеседников Bloomberg, компания пообещала показывать фильмы в тысячах кинотеатров, по крайней мере, в течение месяца, хотя она еще не завершила никаких планов.

Apple также рассматривает кинотеатры как способ повысить осведомленность о своей услуге потоковой передачи TV+. Apple TV+ имеет от 20 до 40 миллионов подписчиков, что меньше, чем у таких конкурентов, как Netflix и Disney+.

Напомним, компания Apple запускает с 28 марта отдельное приложение Apple Music Classical, в котором можно будет слушать исключительно классическую музыку.

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