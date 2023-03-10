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Apple запускает отдельное приложение для классической музыки
Компания Apple объявила, что запускает с 28 марта отдельное приложение Apple Music Classical, в котором можно будет слушать исключительно классическую музыку. Об этом свидетельствует информация на сайте App Store.
Доступ к программе войдет в стандартную подписку Apple Music.
"Apple Music Classical позволяет быстро и легко найти любую запись в самом большом каталоге классической музыки с помощью полностью оптимизированного поиска, и слушатели могут наслаждаться высоким доступным качеством звука и почувствовать многие классические любимые музыкальные произведения абсолютно по-новому благодаря эффектному пространственному аудио", - говорится в пресс-релизе к новому приложению.
Приложение также предлагает подборки композиций, альбомы, биографии композиторов, пособия к произведениям, интуитивно понятные функции просмотра и т.д.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Apple Music Classical будет воспроизводить звук с частотой до 192 кГц/24 бита высокого разрешения. Версия программы специально для iPad не будет, Apple Music Classical также не будет включать оффлайн-загрузку во время запуска.
Ранее компания запускала функцию Apple Music Sing, которая в Украине известна как караоке. Пользователи могут петь в дуэтах и регулировать уровень звука. Функция Apple Music Sing доступна подписчикам Apple Music по всему миру, и ею можно воспользоваться через iPhone, iPad и Apple TV 4K.
При этом компания Apple объявила о повышении цен на приложения в App Store и покупках у них по всей Европе и части азиатских рынков. Apple решила изменить политику ценообразования в AppStore. Теперь больше не будет цен типа 99 центов или $1,99,