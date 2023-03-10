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Apple запускає окремий додаток для класичної музики
Компанія Apple оголосила, що запускає з 28 березня окремий додаток Apple Music Classical, в якому можна буде слухати виключно класичну музику. Про це свідчить інформація на сайті App Store.
Доступ до програми увійде у стандартну підписку на Apple Music.
"Apple Music Classical дозволяє швидко та легко знайти будь-який запис у найбільшому каталозі класичної музики за допомогою повністю оптимізованого пошуку, і слухачі можуть насолоджуватися найвищою доступною якістю звуку та відчути багато класичних улюблених музичних творів абсолютно по-новому завдяки ефектному просторовому аудіо", - йдеться у пресрелізі до нового застосунку.
Додаток також запропонує підбірки композицій, альбоми, біографії композиторів, посібники до творів, інтуїтивно зрозумілі функції перегляду тощо.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Apple Music Classical відтворюватиме звук з частотою до 192 кГц/24 біти високої роздільної здатності. Версії програми спеціально для iPad не буде, Apple Music Classical також не включатиме офлайн-завантаження під час запуску.
Раніше компанія запускала функцію Apple Music Sing, яка в Україні відома як караоке. Користувачі можуть співати в дуетах та регулювати рівень звуку. Функція Apple Music Sing доступна для підписників Apple Music по всьому світу, і нею можна скористатися через iPhone, iPad і Apple TV 4K.
При цьому компанія Apple оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Загалом Apple вирішила змінити політику ціноутворення в AppStore. Відтепер більше не буде цін типу 99 центів чи $1,99,