9 з 10 українців почали частіше слухати україномовні пісні – дослідження

Українці стали слухати частіше пісні українських виконавців рідною мовою, а ще вмикати музику в дорозі, щоб підняти настрій та відволіктися від поганих новин.

BlaBlaCar дослідив як змінилися уподобання та звички українців в музиці за останні 9 місяців.

Так, понад 75% опитаних відзначають, що часто включають музику, щоб підняти настрій. При цьому, понад 40% українців вмикають музику, щоб відволіктися від поганих новин або заспокоїтися.

За результатами дослідження BlaBlaCar, переважна частина українців слухає музику в дорозі – про це заявило 83% респондентів. При цьому, 62% зазначають, що слухають музику постійно.

Серед сервісів для прослуховування музики найбільш популярним є Youtube music – ним користуються 47% опитаних. Другим за популярністю є Spotify (18%), а за ним Apple Music – його обирають 15% користувачів.

При цьому понад 35% не використовують жодних сервісів та завантажують музику на телефон. Cервісом для пошуку музики Shazam користується 15% опитаних користувачів.

Серед найулюбленіших виконавців та гуртів відмічають – Скрябін, Океан Ельзи, Бумбокс, Без Обмежень. Також українці стали частіше слухати починаючих українських виконавців, серед них найбільш популярна - KOLA.

Найпопулярніша пісня – In The Shadows Of Ukraine – Kalush Orchestra & The Rasmus.

Зазначається, що дослідження проводилось методом онлайн-анкетування. Відбувалося з 18 листопада до 2 грудня 2022 року серед користувачів BlaBlaCar в Україні. В ньому взяли участь 13 001 респондентів.

