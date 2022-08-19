Фандрейзингова платформа UNITED24 почала співпрацювати з одним із найбільшим стримінгових сервісів світу Spotify.

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Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, у Spotify з‘явився плейліст UNITED24: Music for Ukraine.

"Його створили до Дня Незалежності України. У плейлісті можна не тільки послухати якісну музику українських та світових виконавців, а ще й задонатити 24 долари на підтримку лікарів за спеціальним лінком", - зазначив Федоров.

Він повідомив, що пісні оновлюватимуться щотижня.

Слухати топові треки та допомагати українським медикам можно за посиланням.

Зазначимо, фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень.