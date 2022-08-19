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У Spotify з‘явився плейліст UNITED24: Music for Ukraine
Фандрейзингова платформа UNITED24 почала співпрацювати з одним із найбільшим стримінгових сервісів світу Spotify.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, у Spotify з‘явився плейліст UNITED24: Music for Ukraine.
"Його створили до Дня Незалежності України. У плейлісті можна не тільки послухати якісну музику українських та світових виконавців, а ще й задонатити 24 долари на підтримку лікарів за спеціальним лінком", - зазначив Федоров.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Він повідомив, що пісні оновлюватимуться щотижня.
Слухати топові треки та допомагати українським медикам можно за посиланням.
Зазначимо, фандрейзингова платформа UNITED24 передала військовим для виконання спеціальних завдань гелікоптер Мі-2 АМ-1. Вартість гелікоптера — 23.4 млн гривень.