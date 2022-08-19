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Общество
Дата публикации

У Spotify появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine

У Spotify появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine

Фандрейзинговая платформа UNITED24 начала сотрудничать с одним из крупнейших стриминговых сервисов мира Spotify.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, у Spotify появился плейлист UNITED24: Music for Ukraine.

"Его создали ко Дню Независимости Украины. В плейлисте можно не только послушать качественную музыку украинских и мировых исполнителей, но и задонатить 24 доллара в поддержку врачей по специальной ссылке", - отметил Федоров.

Он сообщил, что песни будут обновляться еженедельно.

Слушать топовые треки и помогать украинским медикам можно по ссылке.

Отметим, фандрейзинговая платформа UNITED24 передала военным для выполнения специальных задач вертолет Ми-2 АМ-1. Стоимость вертолета - 23.4 млн гривен.

Автор:
Светлана Манько