На сайтах, где можно выбрать страну или язык, к России начали добавлять пометку "страна-террорист"

Украинские IT-специалисты запустили инициативу, цель которой изменить название "Россия" на "Россия - страна-террорист" на всех сайтах, где есть возможность выбрать страну или язык. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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На некоторых сайтах уже начала появляться такая пометка, теперь глава Минцифры призывает украинское и мировое IT-комьюнити присоединиться к инициативе.

"Первые результаты - на скринах. Перешлите этот пост знакомым девелоперам и айтишникам. Надо раз и навсегда зафиксировать месседж #RussiaIsATerroristState", - отметил Федоров.

Он добавил, что такие отметки становятся особенно важными, когда Госдеп США решает, признавать Россию спонсором терроризма или нет.

Ранее Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленного числа невиновных мужчин, женщин и детей".

Однако, по информации СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен опасается принятия такого решения. Он считает, что против страны-агрессора РФ уже действуют достаточно жесткие санкции, а этот статус не позволит усилить давление.