На сайтах, де можна вибрати країну або мову, до Росії почали додавати позначку "країна-терорист"

Українські IT-спеціалісти запустили ініціативу, ціль якої змінити назву "Росія" на "Росія — країна-терорист" на всіх сайтах, де є можливість вибрати країну або мову. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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На деяких сайтах вже почала з'являтися така позначка, тепер очільник Мінцифри закликає українське та світове IT-ком’юніті долучитися до ініціативи.

"Перші результати — на скрінах. Перешліть цей пост знайомим девелоперам та айтішникам. Треба раз і назавжди зафіксувати меседж #RussiaIsATerroristState", — зазначив Федоров.

Він додав, що такі позначки стають особливо важливими, коли Держдеп США вирішує, визнавати Росію спонсором тероризму чи ні.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.