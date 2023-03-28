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- IT и Телеком
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Apple обновила операционную систему. Для украинцев будет сюрприз
В iOS 16.4 появился предиктивный ввод для нескольких языков, включая украинский (система ввода текста, при которой программа предлагает варианты окончания слов и фраз, основываясь на имеющихся в собственном словаре).
Об этом сообщает The Verge.
Также появилась поддержка ввода текста с помощью свайпов: набирать текст можно проводя пальцами по клавиатуре.
Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны начиная от iPhone 8 до более новых версий.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В iOS 16.4 есть следующие изменения:
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21 новый эмодзи, включая животных, жесты рук и предметы;
- Уведомления для веб-приложений добавлены на главный экран;
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Функция "Изоляция голоса" для мобильных звонков дает приоритет вашему голосу и блокирует окружающий шум;
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Функция "Дубликаты альбома" в "Фото" расширяет поддержку для обнаружения дубликатов фотографий и видео в медиатеке iCloud;
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Поддержка VoiceOver для карт в программе "Погода";
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Настройка доступности для автоматического затемнения видео при вспышках света или стробоскопических эффектах;
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Решена проблема, из-за которой запросы "Попросить купить" от детей могли не отображаться на устройстве родителей;
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Решена проблема, из-за которой термостаты, совместимые с Matter, могли не реагировать на запросы при подключении к Apple Home;
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Оптимизация обнаружения сбоев в моделях iPhone 14 и iPhone 14 Pro.
Напомним, ранее Apple объявила, что запускает с 28 марта отдельное приложение Apple Music Classical, в котором можно будет слушать исключительно классическую музыку.