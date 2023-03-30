Польский IT-консорциум приобрел украинскую компанию Exoft

Польская ИТ-компания Euvic Group успешно завершила сделку по покупке львовского поставщика программного обеспечения Exoft. Однако сумма сделки не разглашается.

Об этом сообщили соучредитель Mergewave Capital и M&A представитель Euvic в Украине Тарас Бачинский, передает AIN.UA.

По его словам, Euvic планирую в дальнейшем продолжить поглощение украинских ИТ-компаний, чтобы создать постоянное присутствие в Украине. Компания намерена построить сервисные центры в Украине, развивать бизнес-центры на международных рынках.

Стратегия поглощения Euvic предполагает, что покупаемая компания сохраняет полную операционную автономность.

"Exoft имеет прочные позиции на рынке разработки программного обеспечения и команду высококвалифицированных сотрудников. Надеюсь, что вхождение Exoft в группу Euvic позволит обеим сторонам развиваться и значительно повысить эффективность. Да, мы осознаем риски, связанные с ведением бизнеса в текущей ситуации в Украине, но видим в этом и возможности. ИТ-индустрия, несмотря ни на что, остается стабильной. Мы верим, что война закончится, и хотим поддерживать наших партнеров в дальнейшем развитии", – комментирует вице-президент Euvic Лукаш Чернецкий.

Euvic была основана в 2005 году на базе небольшого предприятия программного обеспечения в Гливице, и с годами превратилась в группу ИТ-компаний, консолидирующих ИТ-рынок. В 2021 году общий доход компаний, входящих в группу Euvic, составил 1,06 млрд злотых (около$ 250 млн).