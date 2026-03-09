Львовская TechMagic приобрела киевскую компанию по разработке программного обеспечения Diversido

9 марта львовская IT-компания TechMagic объявила о приобретении 100% активов киевской компании по разработке ПО Diversido. Объединенная команда превысит численность 440 специалистов и усилит экспертизу в сферах HealthTech, AI и IoT.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Лидия Дац, соучредитель и руководитель TechMagic.

"Это уже наше третье M&A-соглашение с начала полномасштабного вторжения, и это очень отражает новый тренд развития в украинском IT – укрупнение бизнеса", — отметила она.

Дац объяснила, что рынок для IT-компаний до 100 специалистов стал сложнее из-за ограниченных бюджетов на маркетинг, продажи и эксперименты. Выход же на новые рынки требует значительных ресурсов, поэтому крупные компании поглощают меньшие для достижения стабильности.

Для TechMagic использование M&A стало нетипичной, но сознательной практикой масштабирования, которую компания реализует без отдельных корпоративных отделов.

"Откровенно говоря, для компании нашего размера заниматься M&A — супер необычно. Обычно так поступают крупные корпорации с целыми отделами под это. Мы научились сами: как искать партнеров, как делать аудит, как интегрировать людей так, чтобы все работало", — отметила она, добавив, что компания продолжает инвестировать в организационный рост, развивая собственные отделы маркетинга и продаж.

Сумма сделки стороны не раскрывают, однако на рынке ее оценивают до $500 000, причем финальная цена будет зависеть от результатов бизнеса в первый год после интеграции.

О TechMagic

TechMagic — украинская ИТ-компания с центром разработки во Львове, специализирующаяся на создании веб- и мобильных решений разного уровня сложности для крупных брендов и стартапов. Ее основали ИТ-специалисты Олег Дац, Андрей Кузьмич и Лидия Дац в 2014 году.

В портфолио компании указано создание официальной платформы для онлайн-стриминга Олимпийских игр, а также проекты в сфере медиа, fintech и healthtech. В настоящее время в TechMagic работает более 300 сотрудников. Компания имеет клиентов в США и Великобритании, но планирует еще больше расширять свое международное присутствие.

В мае 2025 года TechMagic приобрела консалтинговую фирму Hitteps со штаб-квартирой в Варшаве. Экспертиза Hitteps в Sales Cloud, Service Cloud, Experience Cloud и B2B Commerce расширит возможности TechMagic в этой сфере. Кроме того, опыт Hitteps в сотрудничестве с некоммерческими организациями в Польше откроет для компании новый сегмент клиентов. Финансовые условия сделки тогда тоже не разглашались.